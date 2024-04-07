Паводок федерального масштаба. Как развивалась ситуация в Оренбургской области

6 апреля Паслер заявил, что положенные по закону выплаты пострадавшим от паводка будут увеличены в два раза от уровня, что изначально планировался при введении режима ЧС регионального характера. Согласно прежнему постановлению, пострадавшие получают право на единовременную материальную помощь в 10 000 руб. на человека, 25 000 руб. на человека при частичной утрате имущества первой необходимости и 50 000 руб. на человека при полной утрате имущества первой необходимости. Теперь эти суммы будут увеличены в два раза.