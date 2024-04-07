Паводок федерального масштаба. Как развивалась ситуация в Оренбургской области

Паводок федерального масштаба. Как развивалась ситуация в Оренбургской областиПодъем воды в реке Урал привел к эвакуации более 6000 жителей
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы на реке Урал, ЧП обусловлено резким подъемом уровня воды. В городе была объявлена эвакуация, на место прибыли спасатели для оказания помощи местным жителям. Многие районы города затопило. Под угрозой подтопления оказались и другие города, к вечеру 7 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга составил 864 см, до критической отметки осталось 66 см.
Паводковая ситуация остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти, сообщил в своем Telegram-канале глава Оренбурга Сергей Салмин. Он предупредил об отключениях электроэнергии в районах, которые попали в зону подтопления в пойме Урала и Сакмары, и призвал немедленно эвакуироваться.
Режим чрезвычайной ситуации
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера, о чем объявил глава МЧС России Александр Куренков, который выехал в регион. В этот же день глава Орска Василий Козупица предупредил, что река Елшанка в Орске выходит из берегов, из-за чего потребуется эвакуировать жителей из большего числа районов.
Гидрологическая обстановка на территории непростая, ее могут осложнить осадки, прогнозируемые на территории Оренбургской области, сказал глава ведомства во время посещения Орска, отметив, что необходимо усилить работу по превентивной эвакуации населения. «Необходимо эвакуироваться заранее, как только прозвучали сигналы оповещения, чтобы эвакуация не превратилась в спасение», – сказал Куренков.
Орск принял на себя основной удар, однако подтопление наблюдается и в других городах, в том числе в Оренбурге. Согласно последней информации областной администрации, в регионе затоплены 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебных участков. Эвакуированы 6127 местных жителей. Для движения закрыты 47 мостов, движение по федеральным трассам осуществляется без ограничений. По оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 млрд руб.
В настоящее время ведутся работы по укреплению дамбы, которая защищает село Илек с населением более 11 000 человек. По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.
Меры поддержки
Куренков в ходе визита поручил проинформировать население о мерах поддержки, включая социальные выплаты, кредитные каникулы и др. «Важно, чтобы при обращении на телефон "Горячей линии", граждане могли получить ответы на любые вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией: выплаты, восстановление документов, размещение в ПВР и так далее», – подчеркнул министр.
Жители Оренбургской области, попавшие в зону подтопления, будут освобождены от уплаты коммунальных платежей, заявил губернатор региона Денис Паслер. «Необходимо четко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять платежи до возвращения людей в дома, оповестить об этом население через все каналы коммуникаций», – приводит слова губернатора пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, жители, чьи дома затопило, смогут получить кредитные каникулы. В магазины Оренбурга и Орска организованы дополнительные завозы продовольствия и воды напрямую от производителей и распределительных центров федеральных сетей. Направлена и гуманитарная помощь – вода и товары первой необходимости общим объемом более 240 тонн, добавили в пресс-службе. Хлебозаводы Оренбурга и Новотроицка перешли на полную загрузку мощностей по выпечке хлеба с поставкой в Орск.
Выплаты пострадавшим от паводка начнутся с понедельника, 8 апреля, также можно будет получить помощь в восстановлении утраченных документов. Днем 7 апреля сообщалось, что от пострадавших от паводка принято 6401 заявление через портал Госуслуг, в том числе на единовременную материальную помощь (4512 заявлений), на финансовую помощь при утрате имущества (1889).
6 апреля Паслер заявил, что положенные по закону выплаты пострадавшим от паводка будут увеличены в два раза от уровня, что изначально планировался при введении режима ЧС регионального характера. Согласно прежнему постановлению, пострадавшие получают право на единовременную материальную помощь в 10 000 руб. на человека, 25 000 руб. на человека при частичной утрате имущества первой необходимости и 50 000 руб. на человека при полной утрате имущества первой необходимости. Теперь эти суммы будут увеличены в два раза.
Прокуратура Оренбургской области на фоне сообщений о росте цен проверила работу сетевых магазинов и ИП в регионе, юрлицам объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов.
Ранее 7 апреля президент России Владимир Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток. Глава государства также дал указания руководителям регионов, которым поручил принять необходимые меры поддержки населения, включая заблаговременную эвакуацию из районов, где прогнозируется подтопление.