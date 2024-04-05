Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков к срочной эвакуации

Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков к срочной эвакуацииРешение принято на фоне увеличения уровня воды в реке Урал
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня воды в реке Урал. По его информации, подтоплено более 300 домовладений и 750 участков.
По словам Салмина, в зоне риска находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, а также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес. Электро- и газоснабжение этих районов отключат.
«Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и сейчас составляет 778 см. Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать <...> Не ждите, когда ситуация станет угрожающей, уезжайте. Эвакуироваться нужно как можно быстрее», – сказал Салмин в видеообращении в своем Telegram-канале.
Мэр призвал оренбуржцев уехать к родным, знакомым или в пункты временного размещения. Он рекомендовал взять с собой ценные вещи, документы и домашних животных.
Позже пресс-служба мэрии Оренбурга сообщила, что жители СНТ, который находятся в зоне подтопления, могут направиться в пункты временного размещения в МОАУ «СОШ № 11» на ул. Авиационной, а также в МБУ «Дом культуры "Орбита" на Заводской ул. До ПВР можно доехать как самостоятельно, так и на специальном автобусе.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС для того, чтобы ускорить проведение работ по минимизации последствий неблагоприятных погодных явлений, а также для оказания помощи пострадавшим местным жителям.
5 апреля в мэрии Оренбурга сообщили, что вода пришла на набережную Урала, в связи с чем было принято решение перекрыть набережную со всех сторон – все проезды, проходы, пешеходные зоны и спуски.
5 апреля сообщалось, что в Оренбургской области из-за последствий весеннего паводка остаются подтопленными 1659 домов и 5062 придворовых участка.
Вечером того же дня в Орске, который находится примерно в 250 км от Оренбурга, прорвало дамбу. Жителей ближайших домов эвакуируют в пункты временного размещения. Согласно информациии экстренных служб, в зону подтопления могут попасть около 4000 частных жилых домов, в которых могут проживать до 10 000 человек.