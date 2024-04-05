Мэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков к срочной эвакуации

Позже пресс-служба мэрии Оренбурга сообщила, что жители СНТ, который находятся в зоне подтопления, могут направиться в пункты временного размещения в МОАУ «СОШ № 11» на ул. Авиационной, а также в МБУ «Дом культуры "Орбита" на Заводской ул. До ПВР можно доехать как самостоятельно, так и на специальном автобусе.