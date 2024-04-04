Путин позитивно оценил участие оренбургского губернатора в борьбе с наводнением
Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил личное участие губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в борьбе с наводнением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков рассказал, что Путин отдельно общался по телефону с главами регионов и давал им поручения. Пресс-секретарь президента подтвердил, что главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии.
«Это показывает насколько руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию по тем или иным причинам. Собственно, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей», – добавил представитель Кремля.
Весеннее потепление повлекло за собой разливы рек и подтопления в части регионом России. В 25 регионах из-за паводков оказались повреждены 112 мостов и 58 автодорог. Подтоплены 486 жилых домов, 2000 приусадебных участков. Для 19 населенных пунктов в семи регионах подготовлены лодочные переправы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры. В зоне подтопления оказались более 900 придомовых территорий. В Telegram-канале Паслера опубликованы фото и видео, на которых губернатор лично объезжает подтопленные территории.