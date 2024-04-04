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Путин позитивно оценил участие оренбургского губернатора в борьбе с наводнением

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил личное участие губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в борьбе с наводнением. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, что Путин отдельно общался по телефону с главами регионов и давал им поручения. Пресс-секретарь президента подтвердил, что главы регионов на личном уровне принимают участие в борьбе с последствиями стихии.

«Это показывает насколько руководство чутко реагирует на нужды людей, тем более тех, кто попал в трудную ситуацию по тем или иным причинам. Собственно, это то, что постоянно ожидает глава государства от региональных руководителей», – добавил представитель Кремля.

Весеннее потепление повлекло за собой разливы рек и подтопления в части регионом России. В 25 регионах из-за паводков оказались повреждены 112 мостов и 58 автодорог. Подтоплены 486 жилых домов, 2000 приусадебных участков. Для 19 населенных пунктов в семи регионах подготовлены лодочные переправы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 4 апреля ввел на территории региона режим ЧС, чтобы оперативно провести мероприятия по пропуску паводка, минимизировать возможный ущерб для жителей и объектов инфраструктуры. В зоне подтопления оказались более 900 придомовых территорий. В Telegram-канале Паслера опубликованы фото и видео, на которых губернатор лично объезжает подтопленные территории.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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