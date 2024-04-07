МЧС на фоне паводка предложило запретить продажу алкоголя в Оренбуржье

Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщили 7 апреля в правительстве. Вода продолжает прибывать, и в ближайшие дни ее уровень будет расти. Минстрой РФ в тот же день оценил ущерб жилью от наводнения в регионе в 21 млрд руб.