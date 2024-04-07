МЧС на фоне паводка предложило запретить продажу алкоголя в Оренбуржье
Глава МЧС России Александр Куренков предложил ввести временный запрет на продажу алкоголя в Оренбургской области в пострадавших от подтоплений районах. Об этом он заявил на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, пишет «РИА Новости».
«Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», – сказал Куренков, предложив также рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.
Глава МЧС 7 апреля заявил, что правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Министр посетил пострадавшие от паводка районы Орска. По данным пресс-службы ведомства, он начал объезд с центральной части города, где вода начала прибывать ночью, ее уровень продолжает расти. Эвакуация людей продолжается, Куренков поручил наращивать группировку спасателей и необходимой техники.
«Сейчас наибольшее беспокойство вызывают населенные пункты на востоке и в центральной части области. Здесь своевременно усилена группировка сил», – сказал глава МЧС.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Мэр Оренбурга Сергей Салмин днем 6 апреля также объявил принудительную эвакуацию жителей домов в зоне подтопления. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы.
Паводковая ситуация в Оренбурге остается сложной, сообщили 7 апреля в правительстве. Вода продолжает прибывать, и в ближайшие дни ее уровень будет расти. Минстрой РФ в тот же день оценил ущерб жилью от наводнения в регионе в 21 млрд руб.