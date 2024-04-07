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В Орске погибли четыре человека

Смерти не связаны с паводком, сообщили власти
София Векслер
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Четыре человека погибли в подтопленном Орске Оренбургской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, смерти не связаны с паводковой ситуацией. Двое человек скончались от сердечного приступа, один совершил самоубийство.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в регионе остается критической и уровень воды будет только расти. По его словам, в районах, находящихся в зоне подтопления, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произойдет, нужно немедленно эвакуироваться, предупредил глава региона.

7 апреля в администрации Оренбурга сообщили об увеличении количества подтопленных из-за паводка жилых домов до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка.

Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. В поселке Кузнечном у 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) было отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.

Работы оперативных служб продолжаются круглосуточно. Количество привлекаемых людей и техники выросло. В аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, а также полиция, медики, спасатели.

Утром 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина отправился в Оренбургскую область. В Орске он лично проконтролирует проведение мероприятий по устранению последствий прорыва дамбы и будет координировать действия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По прибытии в регион Куренков рассказал, что наиболее сложная обстановка с паводком в Орске сложилась в Ленинском районе и микрорайоне Старый город. В Старом городе передвигаться можно только на лодках, глубина воды достигла 2 м.

Нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» был вынужден временно приостановить работу в связи аномальным паводком, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там пояснили, что решение принято «во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной в первую очередь с безопасностью труда на производстве».

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения.

Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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