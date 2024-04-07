В Орске погибли четыре человека

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что паводковая ситуация в регионе остается критической и уровень воды будет только расти. По его словам, в районах, находящихся в зоне подтопления, в ближайшее время продолжатся отключения электроэнергии. Если это произойдет, нужно немедленно эвакуироваться, предупредил глава региона.