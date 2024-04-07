Глава МЧС Куренков вылетел в Оренбургскую область
По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков отправился в Оренбургскую область, сообщается в Telegram-канале министерства.
В Орске он будет лично контролировать проведение мероприятий по устранению последствий прорыва дамбы, а также координировать действия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее глава МЧС России распорядился оперативно увеличить количество спасателей и техники для оказания всесторонней помощи населению.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы.
Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.