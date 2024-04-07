Глава МЧС Куренков вылетел в Оренбургскую область

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы.