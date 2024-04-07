В Оренбурге количество подтопленных домов выросло до 1347
В Оренбурге количество подтопленных из-за паводка жилых домов увеличилось до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка, сообщили в администрации города.
Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. В поселке Кузнечном у 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) было отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены.
«Эвакуировано 428 человек, в том числе 27 детей. В пункте временного размещения находятся шесть человек, в том числе один ребенок», – уточняется в сообщении.
Работы оперативных служб идут круглосуточно. Количество привлекаемых людей и техники выросло. В аварийно-спасательных работах задействовано 172 человека, 78 единиц техники, 11 плавсредств регионального управления МЧС, а также полиция, медики, спасатели.
7 апреля глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина отправился в Оренбургскую область.
В Орске он будет лично контролировать проведение мероприятий по устранению последствий прорыва дамбы, а также координировать действия сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения.
Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.