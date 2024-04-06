В затопленном Орске произошли новые обрушения дамбы

В затопленном Орске произошли новые обрушения дамбыПутин поручил главе МЧС Куренкову вылететь в регион, объявлена срочная эвакуация жителей
В районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске Оренбургской области произошли прорывы дамбы, объявлена срочная эвакуация, сообщил глава Орска Василий Козупица.
«Ситуация осложняется. Сначала произошло перетекание, затем прорыв дамбы в районе улицы Борисоглебской. Вода стремительно поступает в город. Прошу всех, учитывая печальный опыт Старого города, – сложно будет эвакуироваться. Прошу эвакуироваться своевременно», – сообщил он (цитата по «Урал56»).
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия», – сказал он агентству ТАСС.
В МЧС сообщили, что в Орск направили еще одну группу спасателей из 50 человек и 12 единиц техники. Сейчас в пунктах временного размещения находятся порядка 300 человек. В ведомстве добавили, что в городе подготовлены 33 пункта временного размещения на 23 000 человек.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы. Паслер после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы был рассчитан на меньшую нагрузку. Сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, говорил он.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин днем 6 апреля объявил принудительную эвакуацию жителей домов в зоне подтопления. По данным на 15:00 мск 6 апреля, уровень воды в реке Урал поднялся до 855 см и вода будет прибывать, считают власти.
Следственные органы после прорыва дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. По заявлению прокуратуры региона, прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии.
Ответственность владельца дамбы в Оренбургской области застрахована в «Согазе». Компания сообщила, что готова осуществлять выплаты после расследования ЧП и признания его страховым случаем. Согласно законодательству, размер возмещения в случае причинения вреда имуществу физлиц составляет до 750 000 руб., юридических лиц – до 1 млн руб. В случае гибели человека размер выплаты составляет 3 млн руб. в пользу иждивенцев или близким родственникам погибшего.