В затопленном Орске произошли новые обрушения дамбы

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы. Паслер после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы был рассчитан на меньшую нагрузку. Сейчас решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома, говорил он.