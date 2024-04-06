Абрамченко обсудила с профильными ведомствами паводок в Оренбуржье

Губернатор Денис Паслер 6 апреля после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы, по его словам, был рассчитан на меньшую нагрузку. Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе будут принудительно эвакуировать жителей домов в зоне подтопления. Этой ночью уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, предупредил мэр.