Абрамченко обсудила с профильными ведомствами паводок в Оренбуржье
Паводковой ситуации такого масштаба, который переживает Оренбургская область этой весной, не наблюдалось в регионе более 100 лет. Об этом заявили участники совещания, которое провела заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщил «Ведомостям» ее представитель.
В оперативном совещании приняли участие представители МЧС России, Минприроды, Росводресурсов, Росгидромета, а также муниципальные и региональные чиновники. Подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более ста лет, заявили присутствовавшие на встрече.
6 апреля в 25 муниципальных образованиях остаются затопленными 4274 дома и 8495 приусадебных участков. В ликвидации последствий участвуют более 1000 человек и 462 единицы техники, сообщил представитель Абрамченко.
Вице-премьер поручила Минприроды России довести до МЧС, регионов и муниципалитетов, где есть риск развития паводка, оперативный прогноз о повышении уровня воды в реках Илек, Черная, Самара, Урал и Тобол.
Роспотребнадзору предстоит проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах. Росводресурсы вместе с правительством займутся вопросом восстановления дамбы в Орске.
Губернатор Денис Паслер 6 апреля после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы, по его словам, был рассчитан на меньшую нагрузку. Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе будут принудительно эвакуировать жителей домов в зоне подтопления. Этой ночью уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, предупредил мэр.
Следственные органы после прорыва насыпной дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии, заявила прокуратура региона.