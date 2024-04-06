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Абрамченко обсудила с профильными ведомствами паводок в Оренбуржье

Ведомости

Паводковой ситуации такого масштаба, который переживает Оренбургская область этой весной, не наблюдалось в регионе более 100 лет. Об этом заявили участники совещания, которое провела заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, сообщил «Ведомостям» ее представитель.

В оперативном совещании приняли участие представители МЧС России, Минприроды, Росводресурсов, Росгидромета, а также муниципальные и региональные чиновники. Подобной паводковой ситуации в области не наблюдалось более ста лет, заявили присутствовавшие на встрече. 

6 апреля  в 25 муниципальных образованиях остаются затопленными 4274 дома и 8495 приусадебных участков. В ликвидации последствий участвуют более 1000 человек и 462 единицы техники, сообщил представитель Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минприроды России довести до МЧС, регионов и муниципалитетов, где есть риск развития паводка, оперативный прогноз о повышении уровня воды в реках Илек, Черная, Самара, Урал и Тобол.

Роспотребнадзору предстоит проанализировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию и обеспечить контроль качества воды в населенных пунктах. Росводресурсы вместе с правительством займутся вопросом восстановления дамбы в Орске.

Губернатор Денис Паслер 6 апреля после заседания комиссии по ЧС сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел «несмотря на все усилия специалистов». Проект дамбы, по его словам, был рассчитан на меньшую нагрузку. Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе будут принудительно эвакуировать жителей домов в зоне подтопления. Этой ночью уровень воды в реке Урал может достичь критической отметки, предупредил мэр.

Следственные органы после прорыва насыпной дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Прорыв произошел в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание сооружения в надлежащем техническом состоянии, заявила прокуратура региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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