В Оренбургской области подтопило более 6000 жилых домов из-за паводка

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка, а на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы. Следственные органы после прорыва дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.