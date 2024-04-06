В Оренбургской области подтопило более 6000 жилых домов из-за паводка
В Оренбургской области были подтоплены более 6100 жилых домов 9600 приусадебных участков из-за паводка, эвакуированы более 4400 человек, сообщили в правительстве региона, пишет ТАСС.
«Оказались подтоплены 6132 жилых дома, 9643 приусадебных участка. Эвакуированы 4402 человека, в том числе 1115 детей», – говорится в сообщении.
Порядка 153 населенных пунктов Оренбургской области были отрезаны паводковыми водами, заявили власти. Издание «Урал56» сообщило, что уровень воды в Урале у Оренбурга достиг 841 см и приближается к опасной отметке в 930 см. В правительстве Оренбургской области сообщили, что в ночь на 7 апреля уровень реки может достичь критической отметки.
В МЧС сообщали, что в наиболее пострадавшем Орске подготовлены 33 пункта временного размещения (ПВР) на 23 000 человек.
Глава региона Денис Паслер заявил, что среди основных вопросов сейчас – обеспечение питьевой и технической водой людей, находящихся в ПВР, и жителей домов, которые будут отключены от водоснабжения для проведения технических работ на водоводе. С доставкой и раздачей бутилированной воды помогают волонтеры, добавил он.
Пресс-служба маркетплейса Wildberries объявила о приостановке работы восьми пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе на фоне затопления. Заказы клиентов можно будет отправить на другие ПВЗ или отменить, плата за обратную доставку в таком случае взиматься не будет, добавили в пресс-службе.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка, а на следующий день в Орске произошел прорыв дамбы. 6 апреля стало известно о подтоплении более 2500 домов, более 4200 человек были эвакуированы. Следственные органы после прорыва дамбы возбудили уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка. Вечером 6 апреля прорыв дамбы также произошел в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске, сообщил глава города Василий Козупица. Была объявлена срочная эвакуация.