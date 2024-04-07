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Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка в зонах паводков

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка и имущества граждан в районах подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», – рассказали в Кремле (цитата по ТАСС).

Глава государства, по словам Пескова, также обсудил ситуацию с паводком с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. В пресс-службе Кремля отдельно рассказали о беседе Путина с главой МЧС Александром Куренковом и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они доложили главе государства о развитии ситуации с затоплением в регионе. Путин в разговоре с Куренковым отметил необходимость «своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях». 

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. 

Половодье может подтопить несколько сел и районов в Курганской области, рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков. По предварительным расчетам, 8-9 апреля поднимется уровень воды в реке Тобол. К 10-12 апреля паводковые воды могут достигнуть Кургана. Власти региона сообщили о проведении превентивной эвакуации в районах, которые могут пострадать от паводка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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