Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка в зонах паводков

Глава государства, по словам Пескова, также обсудил ситуацию с паводком с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. В пресс-службе Кремля отдельно рассказали о беседе Путина с главой МЧС Александром Куренковом и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они доложили главе государства о развитии ситуации с затоплением в регионе. Путин в разговоре с Куренковым отметил необходимость «своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях».