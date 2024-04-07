Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка в зонах паводков
Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка и имущества граждан в районах подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», – рассказали в Кремле (цитата по ТАСС).
Глава государства, по словам Пескова, также обсудил ситуацию с паводком с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. В пресс-службе Кремля отдельно рассказали о беседе Путина с главой МЧС Александром Куренковом и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Они доложили главе государства о развитии ситуации с затоплением в регионе. Путин в разговоре с Куренковым отметил необходимость «своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях».
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Половодье может подтопить несколько сел и районов в Курганской области, рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков. По предварительным расчетам, 8-9 апреля поднимется уровень воды в реке Тобол. К 10-12 апреля паводковые воды могут достигнуть Кургана. Власти региона сообщили о проведении превентивной эвакуации в районах, которые могут пострадать от паводка.