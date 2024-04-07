Половодье может подтопить ряд сел и районов Курганской области
Половодье может подтопить несколько сел и районов в Курганской области, рассказал на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, передает ТАСС.
По предварительным расчетам Росгидромета, 8-9 апреля поднимется уровень воды в реке Тобол. Шумаков предупредил, что следует ожидать интенсивного подъема с подтоплением прибрежных территорий, расположенных в пределах речных пойм. К 10-12 апреля паводковые воды могут достигнуть Кургана.
Власти Курганской области сообщили о проведении превентивной эвакуации в районах, которые могут пострадать от паводка.
7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Решение установить федеральный уровень реагирования поддержали все члены комиссии.
В этот же день в администрации Оренбурга сообщили об увеличении количества подтопленных из-за паводка жилых домов до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка. Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения.
Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.