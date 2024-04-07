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Половодье может подтопить ряд сел и районов Курганской области

Ведомости

Половодье может подтопить несколько сел и районов в Курганской области, рассказал на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, передает ТАСС.

По предварительным расчетам Росгидромета, 8-9 апреля поднимется уровень воды в реке Тобол. Шумаков предупредил, что следует ожидать интенсивного подъема с подтоплением прибрежных территорий, расположенных в пределах речных пойм. К 10-12 апреля паводковые воды могут достигнуть Кургана.

Власти Курганской области сообщили о проведении превентивной эвакуации в районах, которые могут пострадать от паводка.

7 апреля глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Решение установить федеральный уровень реагирования поддержали все члены комиссии.

В этот же день в администрации Оренбурга сообщили об увеличении количества подтопленных из-за паводка жилых домов до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка. Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.

4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения.

Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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