Половодье может подтопить ряд сел и районов Курганской области

В этот же день в администрации Оренбурга сообщили об увеличении количества подтопленных из-за паводка жилых домов до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка. Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.