Паводок в Оренбургской области получил статус ЧС федерального характера

Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. В поселке Кузнечном у 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) было отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.