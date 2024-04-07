Паводок в Оренбургской области получил статус ЧС федерального характера
Правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, рассказал глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.
Решение отнести ситуацию на территории Оренбургской области к ЧС федерального характера и установить федеральный уровень реагирования поддержали все члены комиссии.
7 апреля в администрации Оренбурга сообщили об увеличении количества подтопленных из-за паводка жилых домов до 1347, пострадали 1784 приусадебных участка.
Уровень воды в Урале у Оренбурга за сутки вырос на 28 см. В поселке Кузнечном у 20 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) было отключено газоснабжение, 43 товарищества обесточены. Эвакуировали 428 человек, в том числе 27 детей.
4 апреля на территории Оренбургской области был введен режим ЧС из-за паводка. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения.
Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация, сообщал глава Орска Василий Козупица. В правительстве Оренбургской области сообщали, что в Орске работают 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число будет увеличено.