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Прокуратура выдала 48 предостережений магазинам Оренбуржья из-за роста цен

Ведомости

Прокуратура Оренбургской области на фоне сообщений о росте цен проверила работу сетевых магазинов и ИП в регионе, юрлицам объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура региона проверила ценообразование в магазинах из-за появления в СМИ информации о завышении цен на продукты и питьевую воду.

«С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и ряда других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов», – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре пообещали продолжать контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия.

Минздрав региона 6 апреля сообщил о случаях заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди людей, которые пили воду из-под крана. По данным ведомства, только за 4 и 5 апреля за медицинской помощью обратились 18 человек, восемь из них были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора и оперативный медицинский штаб приняли решение отключить подачу воды в нескольких десятках домов.

Находящийся в регионе глава МЧС России Александр Куренков 7 апреля призвал не допустить спекулятивного роста цен на продукты, а также предметы первой необходимости и стройматериалы. Помимо этого министр предложил также рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя в пострадавших от подтоплений районах.

Правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Минстрой РФ оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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