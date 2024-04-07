Прокуратура выдала 48 предостережений магазинам Оренбуржья из-за роста цен

Минздрав региона 6 апреля сообщил о случаях заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди людей, которые пили воду из-под крана. По данным ведомства, только за 4 и 5 апреля за медицинской помощью обратились 18 человек, восемь из них были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора и оперативный медицинский штаб приняли решение отключить подачу воды в нескольких десятках домов.