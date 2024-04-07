Прокуратура выдала 48 предостережений магазинам Оренбуржья из-за роста цен
Прокуратура Оренбургской области на фоне сообщений о росте цен проверила работу сетевых магазинов и ИП в регионе, юрлицам объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратура региона проверила ценообразование в магазинах из-за появления в СМИ информации о завышении цен на продукты и питьевую воду.
«С целью недопущения нарушений прав граждан в период режима чрезвычайной ситуации прокурорами города Оренбурга, Орска, Бузулука, Бугуруслана и ряда других территориальных прокуратур юридическим лицам, реализующим продовольственные товары, объявлено 48 предостережений о недопустимости нарушения законов», – рассказали в пресс-службе.
В прокуратуре пообещали продолжать контролировать соблюдение прав граждан в период стихийного бедствия.
Минздрав региона 6 апреля сообщил о случаях заболеваемости острыми кишечными инфекциями среди людей, которые пили воду из-под крана. По данным ведомства, только за 4 и 5 апреля за медицинской помощью обратились 18 человек, восемь из них были госпитализированы. Управление Роспотребнадзора и оперативный медицинский штаб приняли решение отключить подачу воды в нескольких десятках домов.
Находящийся в регионе глава МЧС России Александр Куренков 7 апреля призвал не допустить спекулятивного роста цен на продукты, а также предметы первой необходимости и стройматериалы. Помимо этого министр предложил также рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя в пострадавших от подтоплений районах.
Правительственная комиссия решила отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Минстрой РФ оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб.