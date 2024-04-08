Путин поручил создать специальную правкомиссию во главе с Куренковым
Президент России Владимир Путин по итогам заслушивания докладов губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, главы МЧС и профильных ведомств о ситуации с паводками поручил кабмину создать специальную правительственную комиссию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, губернатора Курганской области Вадима Шумкова и губернатора Тюменской области Александра Моора о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, и тем, кто находится под угрозой затопления», – говорится в сообщении.
Кроме того, на встрече с Путиным отчитались и руководители профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению. По итогам глава государства дал поручение кабмину создать специальную правительственную комиссию во главе с Куренковом.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы, началась эвакуация людей в пункты временного размещения. Вечером 6 апреля в районах улицы Борисоглебской и поселка Никель в Орске произошли новые прорывы дамбы. Была объявлена срочная эвакуация.
7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС решила отнести паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе прогнозируется после 20 апреля.
В Курганской области в связи с неблагоприятными условиями по паводку в зоне подтопления рискуют оказаться более 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дач. В региональном МЧС объявили о начале «превентивной эвакуации населения» из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана.
Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Тюменской области власти также проводят необходимую подготовку к экстремальным паводкам.
Накануне Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка и имущества граждан в районах подтоплений в Курганской и Тюменской областях.