Путин поручил создать специальную правкомиссию во главе с Куренковым

В Курганской области в связи с неблагоприятными условиями по паводку в зоне подтопления рискуют оказаться более 4300 домов, 5550 приусадебных участков и 600 дач. В региональном МЧС объявили о начале «превентивной эвакуации населения» из Целинного, Звериноголовского, Притобольного, Кетовского и Белозерского муниципальных округов и самого Кургана.