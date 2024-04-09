В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали около 6400 человек

4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС в связи с паводком. На следующий день в регионе произошли прорывы дамбы в Орске, началась срочная эвакуация жителей. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. Следственный комитет России в связи с прорывом дамбы расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).