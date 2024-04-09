/ Общество

В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали около 6400 человек

Ведомости

Власти Оренбургской области сообщили об эвакуации около 6400 человек в связи с паводком. Это следует из сообщения правительства региона.

«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР [пунктах временного размещения] размещено 1585, в том числе 269 детей», – говорится в сообщении.

На утро 9 апреля в 27 муниципальных образованиях в 73 населенных пунктах и 29 СНТ были подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Сейчас в ликвидации ЧС задействованы 4385 человек и 816 единиц техники, 164 плавсредства и 18 беспилотных авиационных систем.

Уровень воды в реке Урал может достигнуть пика 10 апреля. Река Сакмара у Татарской Каргалы за сутки прибавила 22 см и достигла 805 см, – при опасном значении в 870 см. Сегодня и завтра вода продолжит прибывать, власти рекомендуют жителям покинуть дома, находящиеся в зоне подтопления.

4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС в связи с паводком. На следующий день в регионе произошли прорывы дамбы в Орске, началась срочная эвакуация жителей. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. Следственный комитет России в связи с прорывом дамбы расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).

8 апреля жители Орска собрались на Комсомольской площади у здания администрации города. Они заявили об отсутствии эффективных мер по борьбе с паводком, а также выразили недовольства в связи с небольшими размерами компенсаций, выделенных пострадавшим. По сообщению издания «Урал56», губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с жителями в здании администрации.

Помимо Оренбургской области, режим ЧС объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных