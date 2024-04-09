В Оренбургской области из-за паводка эвакуировали около 6400 человек
Власти Оренбургской области сообщили об эвакуации около 6400 человек в связи с паводком. Это следует из сообщения правительства региона.
«Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6399 человек, в том числе 1768 детей, из них в 32 ПВР [пунктах временного размещения] размещено 1585, в том числе 269 детей», – говорится в сообщении.
На утро 9 апреля в 27 муниципальных образованиях в 73 населенных пунктах и 29 СНТ были подтоплены 10 327 жилых домов и 12 821 приусадебный участок. Сейчас в ликвидации ЧС задействованы 4385 человек и 816 единиц техники, 164 плавсредства и 18 беспилотных авиационных систем.
Уровень воды в реке Урал может достигнуть пика 10 апреля. Река Сакмара у Татарской Каргалы за сутки прибавила 22 см и достигла 805 см, – при опасном значении в 870 см. Сегодня и завтра вода продолжит прибывать, власти рекомендуют жителям покинуть дома, находящиеся в зоне подтопления.
4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС в связи с паводком. На следующий день в регионе произошли прорывы дамбы в Орске, началась срочная эвакуация жителей. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. Следственный комитет России в связи с прорывом дамбы расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК).
8 апреля жители Орска собрались на Комсомольской площади у здания администрации города. Они заявили об отсутствии эффективных мер по борьбе с паводком, а также выразили недовольства в связи с небольшими размерами компенсаций, выделенных пострадавшим. По сообщению издания «Урал56», губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел встречу с жителями в здании администрации.
Помимо Оренбургской области, режим ЧС объявлен в Курганской, Самарской и Тюменской областях.