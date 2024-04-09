Паводок приблизился к Оренбургу

Паводок приблизился к ОренбургуВ регионе эвакуировано свыше 6500 человек, протестующим жителям пообещали льготы и компенсации
Прорыв дамбы в Орске 5 апреля спровоцировал масштабный паводок в Оренбургской области, хотя еще накануне разрушения мэр города Василий Козупица на своей странице в VK уверял, что «она выдержит нагрузку, которая придет сюда». Участвовавший в постройке дамбы в Орске директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров в интервью РЕН ТВ и «Первому каналу» назвал возможные версии прорыва дамбы: человеческий фактор (ее якобы могли пробурить для сбрасывания сточных вод) и грызуны. Следственный комитет России в связи с прорывом дамбы расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) и нарушении правил безопасности при строительстве (ч. 1 ст. 216 УК). Объект был введен в эксплуатацию в 2010 г.
Пополнение рек в Приволжском федеральном округе произошло из-за большого количества снега, выпавшего за зиму, а также сильно промерзшей земли, рассказал 7 апреля ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом разгул стихии еще будет набирать обороты. «По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления – Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Решением возглавляемой министром РФ по чрезвычайным ситуациям правительственной комиссии в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Как сообщил 7 апреля в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбургской области Александр Ситников, такой режим «позволит использовать федеральные средства для устранения последствий паводка и помощи людям».
Основной удар стихии принял на себя Орск, где, по словам Ситникова, «затоплено очень-очень много домов, практически весь старый город у нас в воде». Вечером 8 апреля местные жители (по подсчетам издания Orsk.ru, несколько сотен) вышли на площадь перед зданием администрации для диалога с властями. Они потребовали компенсаций и пожаловались на то, что эвакуация была начата поздно, а в городе наблюдается недостаток питьевой воды. За несколько часов до схода прокуратура Оренбургской области предостерегала жителей Орска «от участия в несанкционированных массовых акциях, связанных с повреждением дамбы, особенно в свете установленного режима чрезвычайной ситуации».
Мэр Козупица, попытавшийся начать с ними разговор, пообещал «тем, кто утратил свое жилье», выплаты «по стоимости строительства 1 кв. м». Затем местные жители направили инициативную группу в администрацию Орска для встречи с Паслером. Губернатор заявил, что покинувшие из-за паводка свое жилье местные жители, которые не находятся в пунктах временного размещения (ПВР), будут получать по 10 000 руб. в месяц в течение шести месяцев, сообщила его пресс-служба в Telegram-канале. Власти также планируют предложить пострадавшим от паводка переселение в гостиницы и санатории вместо ПВР, сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора. Кроме того, жителям подтопленных территорий не будут выставляться счета за услуги ЖКХ, добавил Паслер.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале 8 апреля заявил, что «ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться». В связи с этим он призвал «абсолютно всех, кто находится в зоне подтопления», «уезжать прямо сейчас». В Оренбурге вода пока не зашла на территорию домовладений, но «очень-очень близко подбирается к областному центру», сказал Ситников. «Вокруг областного центра и в пойме Урала много населенных пунктов, которые также начинает затапливать, и мы знаем, что это будет продолжаться, вода будет увеличиваться и идти по Уралу как раз в сторону Оренбурга», – уточнил он.
По данным на вечер 8 апреля, в Оренбургской области было эвакуировано свыше 6500 человек, из них в Орске – более 2500. По словам Паслера, на этой неделе планируется произвести порядка 16 000 выплат, «эта работа продолжится и дальше». В Орске частично отключено отопление в затопленных районах, организован подвоз питьевой воды на четырех водовозах. Открыто 16 пунктов временного размещения, организовано горячее питание. Кроме того, создано три медицинских ПВР – для матерей с новорожденными детьми, для людей с хроническими заболеваниями, которым требуется лечение или наблюдение.
Предварительная сумма ущерба, причиненного паводком, – 21 млрд руб., сообщил Паслер. По его словам, она рассчитывалась «исходя из количества домов, цены 1 кв. м». Оценки, которые в этом плане могут быть сделаны, не касаются ущерба, который стихийное бедствие нанесло бизнесу, обращает внимание директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов.
«Поэтому сделанные оценки, которые измеряются десятками миллиардов рублей, скорее всего, являются лишь частью того ущерба, который будет компенсироваться из разных источников населению и бизнесу», – сказал он «Ведомостям». По словам эксперта, основные расходы в таких случаях должны нести страховые компании, которые берут на себя материальную ответственность за компенсацию в случае наступления рискового события. «Но у нас страхование не развито, и бизнес очень редко прибегает к этому, как, собственно, и население. Поэтому ожидать, что будут адекватные выплаты со стороны страховых компаний, наверное, тоже нельзя», – сказал Климанов.
По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, из 19 предприятий Орска, работа которых находится на мониторинге регионального минпромэнерго, 12 не пострадали от паводка и работают в штатном режиме. В частности, в обычном графике функционируют Механический завод, Орский машзавод, «Уралмаш горное оборудование», Орский завод металлоконструкций. ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и ПАО «Комбинат Южуралникель» приостановили производственный процесс во избежание экологических последствий. Также есть угроза подтопления Орского вагоноремонтного завода, если уровень воды продолжит расти.
На Орском щебеночном заводе и в Орском карьероуправлении подтоплены днища карьеров, но в пресс-службе правительства области называют это «естественным», «вода систематически откачивается». У производителя вязаных и трикотажных изделий (ИП Сагдеев А. Р.) подтоплены подвальные помещения с сырьем. В цехах ООО «Ладушка» (выпуск швейных изделий) отключены газ и электричество.
Руководителям предприятий рекомендовано предоставить персоналу дополнительные оплачиваемые дни для решения бытовых вопросов, оказать материальную поддержку сотрудникам, пострадавшим от паводка.