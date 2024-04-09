Паводок приблизился к Оренбургу

Мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале 8 апреля заявил, что «ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться». В связи с этим он призвал «абсолютно всех, кто находится в зоне подтопления», «уезжать прямо сейчас». В Оренбурге вода пока не зашла на территорию домовладений, но «очень-очень близко подбирается к областному центру», сказал Ситников. «Вокруг областного центра и в пойме Урала много населенных пунктов, которые также начинает затапливать, и мы знаем, что это будет продолжаться, вода будет увеличиваться и идти по Уралу как раз в сторону Оренбурга», – уточнил он.