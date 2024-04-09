Глава МЧС Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Сейчас ситуация в Оренбургской области остается тяжелой. Вода продолжает прибывать и 10 апреля в регионе ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.