Глава МЧС Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область
Глава МЧС России Александр Куренков отправился из Оренбурга в Курганскую область, где также стоит угроза подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«В регионе [Курганской области] по прогнозам в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане с населением в общей сложности свыше 19 000 человек», – говорится в сообщении.
Подтопленными могут оказаться свыше 4300 домов, более 5000 приусадебных участков и 600 дачных участков.
Куренков ранее дал распоряжение усилить группировку спасателей и осуществить передислокацию сил и средств в наиболее сложные районы, а также оказать всестороннюю помощь населению на территории Зауралья, следует из сообщения.
Сейчас ситуация в Оренбургской области остается тяжелой. Вода продолжает прибывать и 10 апреля в регионе ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.
Режим ЧС в Оренбургской области был введен из-за паводка 4 апреля. На следующий день произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.
Власти Курганской области ввели режим ЧС 8 апреля. Губернатор Вадим Шумков сообщил днем 9 апреля, что уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 343 см – рост на 38 см за сутки.
8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.