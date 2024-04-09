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Глава МЧС Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область

Ведомости

Глава МЧС России Александр Куренков отправился из Оренбурга в Курганскую область, где также стоит угроза подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В регионе [Курганской области] по прогнозам в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта в Целинном, Звериноголовском, Куртамышском, Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане с населением в общей сложности свыше 19 000 человек», – говорится в сообщении.

Подтопленными могут оказаться свыше 4300 домов, более 5000 приусадебных участков и 600 дачных участков.

Куренков ранее дал распоряжение усилить группировку спасателей и осуществить передислокацию сил и средств в наиболее сложные районы, а также оказать всестороннюю помощь населению на территории Зауралья, следует из сообщения.

Сейчас ситуация в Оренбургской области остается тяжелой. Вода продолжает прибывать и 10 апреля в регионе ожидается пик уровня воды, сообщали в Росгидромете. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к опасной отметке и на утро 9 апреля составлял 897 см, сообщали в администрации города.

Режим ЧС в Оренбургской области был введен из-за паводка 4 апреля. На следующий день произошли прорывы дамбы в Орске, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Власти Курганской области ввели режим ЧС 8 апреля. Губернатор Вадим Шумков сообщил днем 9 апреля, что уровень воды в реке Тобол у Кургана составил 343 см – рост на 38 см за сутки.

8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента России Владимира Путина создал специальную правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Председателем комиссии назначен Куренков, его заместителем – министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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