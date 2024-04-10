Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см

Утром 10 апреля уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве Оренбургской области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.