Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 см
По состоянию на 10:00 мск уровень воды в реке Урал в Оренбурге увеличился до 996 см. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия-24».
«Опасное значение у нас – 930 см. В настоящий момент мы уже зафиксировали 996 см», – сказал он (цитата по ТАСС).
Салмин добавил, что вода продолжает прибывать. Число подтопленных домов превышает 1900, приусадебных участков – почти 2400. Эвакуированы с подтопленных территорий 865 человек.
Утром 10 апреля уровень воды в Урале был 978 см. В правительстве Оренбургской области отмечали, что в предполагаемой зоне подтопления находятся 11 районов Оренбурга и несколько населенных пунктов в Оренбургском районе. В общей сложности в Оренбургской области подтоплены 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По сообщению Росгидромета, 10 апреля ожидается пик уровня воды.