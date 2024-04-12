Ущерб бизнесу от паводка в Оренбуржье оценивается в десятки миллиардов рублей
Бизнесу в Оренбургской области нанесен ущерб в десятки миллиардов рублей в результате паводка. Об этом сообщил вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов в эфире «Соловьев Live».
«Как и у граждан, у бизнеса тоже десятки миллиардов рублей ущерб. Наша задача – дойти до каждого, помочь каждому, чтобы никто один на один с этим горем не остался», – сказал Петухов (цитата по ТАСС).
Вице-губернатор добавил, что пакет поддержки предпринимателей уже подготовлен, он включает шесть основных направлений. В частности, речь о кредитных и налоговых каникулах, а также возможности компенсации «на восстановление бизнеса – какой-то его части».
Петухов подчеркнул, что приоритетным направлением также является обеспечение стабильной работы предприятий, восстановление дорог и скверов.
11 апреля на совещании с участием президента Владимира Путина губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе, в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.
12 апреля в Оренбурге была объявлена массовая эвакуация. Мэр Сергей Салмин назвал паводковую ситуацию крайне опасной: за последние 10 часов уровень воды в реке Урале поднялся на 40 см – до 1143 см.
Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. По словам Кудинова, в ночь на 12 апреля уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.