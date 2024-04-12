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Ущерб бизнесу от паводка в Оренбуржье оценивается в десятки миллиардов рублей

Ведомости

Бизнесу в Оренбургской области нанесен ущерб в десятки миллиардов рублей в результате паводка. Об этом сообщил вице-губернатор – зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов в эфире «Соловьев Live».

«Как и у граждан, у бизнеса тоже десятки миллиардов рублей ущерб. Наша задача – дойти до каждого, помочь каждому, чтобы никто один на один с этим горем не остался», – сказал Петухов (цитата по ТАСС).

Вице-губернатор добавил, что пакет поддержки предпринимателей уже подготовлен, он включает шесть основных направлений. В частности, речь о кредитных и налоговых каникулах, а также возможности компенсации «на восстановление бизнеса – какой-то его части».

Петухов подчеркнул, что приоритетным направлением также является обеспечение стабильной работы предприятий, восстановление дорог и скверов.

11 апреля на совещании с участием президента Владимира Путина губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал, что предварительный ущерб от паводка в регионе составляет более 40 млрд руб. В том числе, в Орске уже проведена оценка повреждения инфраструктуры, инженерных сетей, жилья, социальных объектов и бизнеса.

12 апреля в Оренбурге была объявлена массовая эвакуация. Мэр Сергей Салмин назвал паводковую ситуацию крайне опасной: за последние 10 часов уровень воды в реке Урале поднялся на 40 см – до 1143 см.

Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов сообщил, что пик паводка в Оренбурге придется на 12 апреля, через два дня уровень воды в реке Урал начнет снижаться. По словам Кудинова, в ночь на 12 апреля уровень воды в Урале вырос до 1120 см, подтопило еще 900 приусадебных участков и 361 дом. 

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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