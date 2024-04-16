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В Орске заявили о повторном риске затопления из-за ЧП на границе с Казахстаном

Ведомости

Вода может снова прийти в Орск, подтопление грозит поселку Тукай, в населенном пункте объявлена эвакуация, сообщила пресс-служба администрации города.

«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай.Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация», – говорится в сообщении.

Жителей разместят в ПВР на базе школ № 17 и 88, сообщили власти. Людей доставят туда муниципальными автобусами.

15 губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о работе комиссии по оценке ущерба имуществу. Он заявил, что завершить ее нужно как можно скорее, чтобы начать ремонтировать и строить новое жилье. По данным главы региона, в Орске освободилось от воды 3763 дома, за три дня комиссия прошла почти 1000 домов. Также в городе началась уборка подтопленных территорий от мусора.

4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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