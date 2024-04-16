В Орске заявили о повторном риске затопления из-за ЧП на границе с Казахстаном

15 губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о работе комиссии по оценке ущерба имуществу. Он заявил, что завершить ее нужно как можно скорее, чтобы начать ремонтировать и строить новое жилье. По данным главы региона, в Орске освободилось от воды 3763 дома, за три дня комиссия прошла почти 1000 домов. Также в городе началась уборка подтопленных территорий от мусора.