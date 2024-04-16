В Орске заявили о повторном риске затопления из-за ЧП на границе с Казахстаном
Вода может снова прийти в Орск, подтопление грозит поселку Тукай, в населенном пункте объявлена эвакуация, сообщила пресс-служба администрации города.
«На частном водохранилище на границе с Казахстаном произошел перелив через дамбу. Вода может прийти в Орск по руслу реки Мендыбай.Есть угроза подтопления поселка Тукай. Объявлена эвакуация», – говорится в сообщении.
Жителей разместят в ПВР на базе школ № 17 и 88, сообщили власти. Людей доставят туда муниципальными автобусами.
15 губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о работе комиссии по оценке ущерба имуществу. Он заявил, что завершить ее нужно как можно скорее, чтобы начать ремонтировать и строить новое жилье. По данным главы региона, в Орске освободилось от воды 3763 дома, за три дня комиссия прошла почти 1000 домов. Также в городе началась уборка подтопленных территорий от мусора.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.