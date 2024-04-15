Куренков лично проверит в Орске устранение последствий паводка
Глава МЧС России Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область, где посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На территории региона продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС. По данным пресс-службы, в Орске Куренков проверит исполнение ранее данных поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и работу комиссий по оценке ущерба. Также в пункте временного размещения он встретится с инициативной группой жителей.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб.
Утром 13 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что ситуация в Орске стабилизируется. С сегодняшнего дня по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в школах города возобновилось очное обучение. Из 14 образовательных учреждений, оказавшихся в зоне подтопления, не откроются пока три. Кроме того, шесть школ еще продолжат работать как пункты временного размещения граждан. Также глава региона сообщил, что сегодня в Орске начнется полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории.
По данным МЧС России на вечер 14 апреля, в Орске уровень воды продолжает снижаться и составляет 680 см. Остаются подтопленными 3753 дома и приусадебных участка, эвакуировано 2557 человек. В целом в Оренбургской области в зоне паводка находятся почти 13 500 жилых домов и 20 500 придомовых участков.