Куренков лично проверит в Орске устранение последствий паводка

Утром 13 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что ситуация в Орске стабилизируется. С сегодняшнего дня по поручению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в школах города возобновилось очное обучение. Из 14 образовательных учреждений, оказавшихся в зоне подтопления, не откроются пока три. Кроме того, шесть школ еще продолжат работать как пункты временного размещения граждан. Также глава региона сообщил, что сегодня в Орске начнется полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории.