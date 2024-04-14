В Орске 15 апреля начнется уборка и обеззараживание территории
С 15 апреля в Орске начнется полноценная работа по уборке и обеззараживанию территории, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
«В понедельник мы полноценно развернем [работу] в городе Орске по уборке, чистке и обеззараживанию», – сказал глава региона журналистам (цитата по ТАСС).
Вода уходит из Орска, власти начинают восстанавливать город, сообщил он также в своем Telegram-канале. Из-за наводнения инфраструктура и жилье получили значительные разрушения, к работе по ликвидацию последствий подключились все службы, предприятия и жители, добавил Паслер.
13 апреля губернатор поручил возобновить с понедельника очные занятия в школах Орска. Из 14 школ, оказавшихся в зоне подтопления, не откроются пока три учреждения. Кроме того, шесть школ продолжат работать как пункты временного размещения граждан.
4 апреля в Оренбургской области из-за паводка был введен режим ЧС. В следующие два дня произошли прорывы дамбы у Орска, после чего началась срочная эвакуация. 7 апреля правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС отнесла паводок в регионе к чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный паводком Оренбургской области, составляет более 40 млрд руб. Утром 13 апреля пресс-служба МЧС России сообщила, что ситуация в Орске стабилизируется.