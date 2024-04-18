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РБК: бывший вице-мэр Москвы может перейти в «Сбер»

Ведомости

Бывший вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев планирует перейти на работу в Сбербанк курировать строительные проекты, пишет РБК со ссылкой на источник.

В Сбербанке отказались комментировать информацию «Ведомостям».

17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил от должности Бочкарева. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства уволился по собственной инициативе.

Бочкарев родился в 1972 г. в Тюмени. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт. Кандидат экономических наук. После окончания аспирантуры работал в Bechtel Corporation. Принимал участие в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.

С 2006 г. Бочкарев работал на различных управляющих позициях в «Русале», в 2009 г. стал вице-президентом российского подразделения Fortum. Департамент строительства Москвы возглавлял с 2010 г. После ухода Марата Хуснуллина в правительство в январе 2020 г. Бочкарева назначили заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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