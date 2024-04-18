РБК: бывший вице-мэр Москвы может перейти в «Сбер»
В Сбербанке отказались комментировать информацию «Ведомостям».
17 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым освободил от должности Бочкарева. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства уволился по собственной инициативе.
Бочкарев родился в 1972 г. в Тюмени. Окончил Тюменский инженерно-строительный институт. Кандидат экономических наук. После окончания аспирантуры работал в Bechtel Corporation. Принимал участие в строительстве суперскоростной железнодорожной магистрали от тоннеля под Ла-Маншем до центра Лондона.
С 2006 г. Бочкарев работал на различных управляющих позициях в «Русале», в 2009 г. стал вице-президентом российского подразделения Fortum. Департамент строительства Москвы возглавлял с 2010 г. После ухода Марата Хуснуллина в правительство в январе 2020 г. Бочкарева назначили заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.