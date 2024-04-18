РБК: бывший вице-мэр Москвы может перейти в «Сбер»

С 2006 г. Бочкарев работал на различных управляющих позициях в «Русале», в 2009 г. стал вице-президентом российского подразделения Fortum. Департамент строительства Москвы возглавлял с 2010 г. После ухода Марата Хуснуллина в правительство в январе 2020 г. Бочкарева назначили заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства.