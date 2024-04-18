Безручко рассказал о высокой мотивации участников проекта «Время героев»
Из допущенных к отбору в проект «Время героев» участников тестирование прошло около 80%, что свидетельствует о их высокой мотивации и подготовленности, заявил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.
«В пик тестирования его одновременно проходили 2900 человек, а за первые сутки этот этап завершила почти половина участников – 48%», – уточнил Безручко.
По его словам, количество участников, в настоящее время находящихся в зоне боевых действий, оказалось достаточно велико. Организаторы проекта понимали, что военнослужащие столкнутся с трудностями, однако число участников превзошло ожидаемые цифры.
«Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», – подчеркнул Безручко.
Итоги тестирования пока не были подведены, участники получат информацию о них в личных кабинетах 20 мая.
Проект «Время героев» – это программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.
Ее основной целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.