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Безручко рассказал о высокой мотивации участников проекта «Время героев»

Ведомости

Из допущенных к отбору в проект «Время героев» участников тестирование прошло около 80%, что свидетельствует о их высокой мотивации и подготовленности, заявил руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко.

«В пик тестирования его одновременно проходили 2900 человек, а за первые сутки этот этап завершила почти половина участников – 48%», – уточнил Безручко.

По его словам, количество участников, в настоящее время находящихся в зоне боевых действий, оказалось достаточно велико. Организаторы проекта понимали, что военнослужащие столкнутся с трудностями, однако число участников превзошло ожидаемые цифры.

«Даже находясь в сложной ситуации, бойцы старались найти возможность пройти онлайн-тестирование в соответствии со всеми техническими требованиями, которых было немало», – подчеркнул Безручко.

Итоги тестирования пока не были подведены, участники получат информацию о них в личных кабинетах 20 мая.

Проект «Время героев» – это программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе.

Ее основной целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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