Шойгу призвал дополнительно поставить системы защиты танков в зону спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», – сказал министр на совещании, на котором в том числе присутствовали представители предприятия.
Он также отметил, что завод выполняет в полном объеме гособоронзаказ.
В ходе поездки на омское предприятие Шойгу доложили о повышении защищенности бронетехники, которая отправляется в зону СВО, и оснащении маскировкой танков Т-80БВМ нового образца. Кроме того, в 2023 г. завод нарастил выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза.
Министр также посетил Омский автобронетанковый инженерный институт, чтобы проверить учебный процесс. Шойгу рассказали, что курсанты восстановили, отремонтировали и обслужили уже десятки бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО.
30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. Также министр проинспектировал производство комплектующих к вооружению и боеприпасам на одном из предприятий ОПК, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам РСЗО, гранатометным боеприпасам и патронным лентам, уточнили в ведомстве.