Шойгу призвал дополнительно поставить системы защиты танков в зону спецоперации

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», – сказал министр на совещании, на котором в том числе присутствовали представители предприятия.