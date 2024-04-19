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Шойгу призвал дополнительно поставить системы защиты танков в зону спецоперации

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Омской области, он призвал поставить дополнительные системы защиты для танков в зону спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Сейчас надо существенно нарастить производство дополнительных комплектов защиты для установки на машины, которые уже задействованы в боевых действиях и направить их в рембригады, которые у нас на поле боя», – сказал министр на совещании, на котором в том числе присутствовали представители предприятия.

Он также отметил, что завод выполняет в полном объеме гособоронзаказ.

В ходе поездки на омское предприятие Шойгу доложили о повышении защищенности бронетехники, которая отправляется в зону СВО, и оснащении маскировкой танков Т-80БВМ нового образца. Кроме того, в 2023 г. завод нарастил выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в 2,5 раза. 

Министр также посетил Омский автобронетанковый инженерный институт, чтобы проверить учебный процесс. Шойгу рассказали, что курсанты восстановили, отремонтировали и обслужили уже десятки бронированных машин для подразделений, участвующих в СВО.

30 марта Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Алтайском крае. Одному из заводов он поручил ускорить строительство новых производственных площадей. Также министр проинспектировал производство комплектующих к вооружению и боеприпасам на одном из предприятий ОПК, которое выпускает составные части к авиационным и зенитным боеприпасам, боеприпасам РСЗО, гранатометным боеприпасам и патронным лентам, уточнили в ведомстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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