Посольство в Иране сообщило о спокойной обстановке в стране после удара Израиля
Российское посольство в Иране работает в штатном режиме, ущерба и пострадавших нет, в стране спокойная обстановка, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
«Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет», – говорится в сообщении.
Утром 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на атаку 14 апреля. СМИ писали о взрывах в Кахджаваристане на северо-востоке иранской провинции Исфахан. Отмечается, что город расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. ПВО также сработала в Тебризе из-за «подозрительного объекта».
CNN со ссылкой на источник указывал, что иранские ядерные объекты не бвли целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.