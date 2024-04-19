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Посольство в Иране сообщило о спокойной обстановке в стране после удара Израиля

Ведомости

Российское посольство в Иране работает в штатном режиме, ущерба и пострадавших нет, в стране спокойная обстановка, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

«Ущерба и пострадавших нет. Констатируем спокойную обстановку в стране. Все российские организации работают в штатном режиме. Сообщений об ущербе росгражданам и соотечественникам нет», – говорится в сообщении.

Утром 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на атаку 14 апреля. СМИ писали о взрывах в Кахджаваристане на северо-востоке иранской провинции Исфахан. Отмечается, что город расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. ПВО также сработала в Тебризе из-за «подозрительного объекта». 

CNN со ссылкой на источник указывал, что иранские ядерные объекты не бвли целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

Ирано-израильский конфликт обострился 1 апреля, после того как Израиль атаковал иранское консульство в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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