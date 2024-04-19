Посольство в Иране сообщило о спокойной обстановке в стране после удара Израиля

Утром 19 апреля Израиль нанес удар по Ирану в качестве ответа на атаку 14 апреля. СМИ писали о взрывах в Кахджаваристане на северо-востоке иранской провинции Исфахан. Отмечается, что город расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. ПВО также сработала в Тебризе из-за «подозрительного объекта».