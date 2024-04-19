Израиль нанес удар по территории Ирана

На фоне сообщений об ударе Израиля по территории Ирана растут цены на нефть. Стоимость июньского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE утром 19 апреля достигала $90,75 за баррель (+4,39%). По состоянию на 06:31 мск она торгуется на уровне $89,4 за баррель.. В то же время стоимость фьючерса на WTI с поставкой в мае росла до $86.04 за баррель. По состоянию на 06:25 мск цена нефть этой марки составляет $84,88 за баррель.