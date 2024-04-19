Израиль нанес удар по территории Ирана

Израиль нанес удар по территории ИранаЯдерные объекты, по данным СМИ, не были целями ответной атаки
Рано утром 19 апреля Израиль выпустил ракеты по территории Ирана. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США. На фоне сообщений об ударе Израиля выросли цены на нефть.
CNN со ссылкой на источник пишет, что иранские ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
Агентство Fars утверждает, что взрыв произошел в городе Кахджаваристан на северо-востоке иранской провинции Исфахан. Отмечается, что город расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Mehr, звук взрыва связан с уничтожением трех «микролетательных аппаратов» над Исфаханом.
При этом Tasnim сообщает, что информации о крупных взрывах или прилете ракет в Исфахане нет. Работу ПВО в регионе источники агентства объяснили высокой чувствительностью системы и реагированием на «мелких птиц». По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе из-за «подозрительного объекта». Fars отмечает, что ПВО в Тебризе расположена в 2-3 км от Тебризского нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода.
На фоне сообщений об ударе Израиля по территории Ирана растут цены на нефть. Стоимость июньского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE утром 19 апреля достигала $90,75 за баррель (+4,39%). По состоянию на 06:31 мск она торгуется на уровне $89,4 за баррель.. В то же время стоимость фьючерса на WTI с поставкой в мае росла до $86.04 за баррель. По состоянию на 06:25 мск цена нефть этой марки составляет $84,88 за баррель.
Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex к 04:46 мск составляла $2433,3 за тройскую унцию. К 06:22 мск рост замедлился до $2401,9 за унцию.
Очередной виток обострения ирано-израильского конфликта начался после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.
Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.
Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар. 18 апреля телеканал Al Mayadeen передал заявление командующего штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадного генерала Ахмада Хакталаба, который пригрозил ударом по ядерным центрам Израиля в случае, если он начнет атаку.