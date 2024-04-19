/ Политика

Израиль нанес удар по территории Ирана

Ядерные объекты, по данным СМИ, не были целями ответной атаки
Анастасия Швецова
AFP

Рано утром 19 апреля Израиль выпустил ракеты по территории Ирана. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя США. На фоне сообщений об ударе Израиля выросли цены на нефть.

CNN со ссылкой на источник пишет, что иранские ядерные объекты не являются целью израильских военных. Источники Tasnim подчеркнули, что ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

Агентство Fars утверждает, что взрыв произошел в городе Кахджаваристан на северо-востоке иранской провинции Исфахан. Отмечается, что город расположен недалеко от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным Mehr, звук взрыва связан с уничтожением трех «микролетательных аппаратов» над Исфаханом.

При этом Tasnim сообщает, что информации о крупных взрывах или прилете ракет в Исфахане нет. Работу ПВО в регионе источники агентства объяснили высокой чувствительностью системы и реагированием на «мелких птиц». По данным Tasnim, ПВО также сработала в Тебризе из-за «подозрительного объекта». Fars отмечает, что ПВО в Тебризе расположена в 2-3 км от Тебризского нефтеперерабатывающего и нефтехимического завода.

Власти Ирана приостановили полеты в ряде аэропортов, включая аэропорты Тегерана, Исфахана и Шираза.

Израиль предупредил США о планах нанести удар по территории Ирана в четверг, 18 апреля, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По данным собеседника, США не поддержали действия Израиля. В Пентагоне не стали комментировать сообщения об атаке Израиля, передает ТАСС.

На фоне сообщений об ударе Израиля по территории Ирана растут цены на нефть. Стоимость июньского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE утром 19 апреля достигала $90,75 за баррель (+4,39%). По состоянию на 06:31 мск она торгуется на уровне $89,4 за баррель.. В то же время стоимость фьючерса на WTI с поставкой в мае росла до $86.04 за баррель. По состоянию на 06:25 мск цена нефть этой марки составляет $84,88 за баррель.

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex к 04:46 мск составляла $2433,3 за тройскую унцию. К 06:22 мск рост замедлился до $2401,9 за унцию.

Очередной виток обострения ирано-израильского конфликта начался после того, как 1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. В результате погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди.

Тегеран пообещал ответить Израилю, что и было сделано 14 апреля. Обстрел велся с территорий нескольких стран, включая Иран, Ирак, Сирию и Йемен. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет.

Президент США Джо Байден и лидеры G7 осудили действия Ирана и подтвердили поддержку Израиля, который, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар. 18 апреля телеканал Al Mayadeen передал заявление командующего штабом ядерной защиты и безопасности в Иране бригадного генерала Ахмада Хакталаба, который пригрозил ударом по ядерным центрам Израиля в случае, если он начнет атаку.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных