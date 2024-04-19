Путин: повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом
Для повышения продолжительности жизни стоит уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава.
«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие – ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных высокотехнологичных методов», – сказал он.
Путин указал, что от слаженной, компетентной работы всех служб Минздрава напрямую зависит эффективность системы здравоохранения в России.
3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года. Премьер подчеркнул важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни». Он отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.
Минздрав отмечал, что к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и в настоящий момент составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.