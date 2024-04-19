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Путин: повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом

Ведомости

Для повышения продолжительности жизни стоит уделять внимание профилактике и лечению заболеваний, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой коллегии Минздрава.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие – ключевой приоритет государственной политики. Поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных высокотехнологичных методов», – сказал он.

Путин указал, что от слаженной, компетентной работы всех служб Минздрава напрямую зависит эффективность системы здравоохранения в России.

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года. Премьер подчеркнул важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни». Он отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.

Минздрав отмечал, что к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и в настоящий момент составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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