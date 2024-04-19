Путин: повышение продолжительности жизни является ключевым приоритетом

3 апреля премьер-министр Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил, что в 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года. Премьер подчеркнул важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни». Он отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.