Продолжительность жизни в России достигла рекордных 73,5 года в 2023 году
В 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 г. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.
«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года – такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», – сказал председатель правительства.
Мишустин также подчеркнул важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни». Он отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.
«По поручению президента мы создаем "санитарный щит страны", специальную программу, чтобы действовать на опережение и оперативно отвечать на изменения эпидемиологической обстановки», – добавил председатель правительства.
29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых национальных проектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.
По данным Минздрава РФ, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и в настоящий момент составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.