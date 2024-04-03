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Продолжительность жизни в России достигла рекордных 73,5 года в 2023 году

Ведомости

В 2023 г. продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 г. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

«По итогам прошлого года продолжительность жизни в России достигла почти 73,5 года – такие показатели ни разу не фиксировались в истории Советского Союза и современной России», – сказал председатель правительства.

Мишустин также подчеркнул важность роста продолжительности «именно активной и здоровой жизни». Он отметил, что для этого необходима качественная и доступная медицина.

«По поручению президента мы создаем "санитарный щит страны", специальную программу, чтобы действовать на опережение и оперативно отвечать на изменения эпидемиологической обстановки», – добавил председатель правительства.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал запуск новых национальных проектов – «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Они будут сосредоточены на народосбережении: стимулировании рождаемости и увеличении продолжительности здоровой жизни россиян.

По данным Минздрава РФ, к 2030 г. пожилым будет каждый четвертый россиянин. Численность пожилого населения растет и в настоящий момент составляет 23%. К 2030 г. среднюю продолжительность жизни в России планируется увеличить до 78 лет.

26 марта РБК со ссылкой на предварительную оценку Росстата сообщал, что суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41 по итогам 2023 г., став минимальным за последние 17 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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