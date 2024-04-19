Песков: участие Запада в конфликте не может не влиять на нюансы спецоперации
Участие западных стран в конфликте на Украине не может не сказываться на нюансах проведения спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Поскольку коллективный запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свою модальность и участие в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», – сказал он, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.
Песков подчеркнул, что цели спецоперации остаются прежними. Тактика и стратегия же являются прерогативой Минобороны, уточнил он.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин обозначал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты.
В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории в результате референдумов вошли в состав России. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.