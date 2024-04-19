Песков: участие Запада в конфликте не может не влиять на нюансы спецоперации

«Поскольку коллективный запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно меняет, расширяет свою модальность и участие в этом конфликте, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО», – сказал он, отвечая на вопрос, идет ли спецоперация по плану.