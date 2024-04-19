/ Политика

Лавров: Россия больше не будет прекращать боевые действия во время переговоров

По его словам, при их возобновлении нужно будет учитывать новые реалии на земле
Анастасия Швецова
Станислав Красильников / РИА Новости

В случае новых переговоров с Украиной Россия больше не будет делать пауз в боевых действиях. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Мы готовы [к переговорам]. Но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти», – сказал министр.

Лавров добавил, что в случае возобновления переговоров нужно учитывать новые реалии на земле. Он уточнил, что речь идет не только о ситуации в зоне боевых действий, но и о вхождении в состав России новых регионов.

11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной. В Кремле уточнили, что таким образом Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине в формате диалога. При этом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва не видит аналогичной готовности со стороны Киева.

По словам представителя Кремля, разработанный в 2022 г. в ходе переговоров в Стамбуле договор с Украиной мог бы стать базой для возобновления диалога. В то же время следует учитывать ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, сказал Песков, имея в виду записанные в Конституцию РФ новые субъекты.

После начала спецоперации России на Украине состоялось несколько раундов переговоров между сторонами. Первые три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. 

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что в марте 2022 г. Париж и Берлин призывали Россию отвести войска от Киева, чтобы Украина подписала мирный договор. Москва согласилась с этим условием, но сразу после отвода российских войск Киев «выбросил в помойку все договоренности», отметил Путин. По словам президента РФ, переговоры сорвал экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, который настоял на том, что Украина должна продолжать противостояние с Россией.

Российские власти ранее неоднократно подчеркивали, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом. Этому процессу мешает указ президента Украины Владимира Зеленского, подписанный 4 октября 2022 г., об отказе от диалога с нынешним руководством РФ, отмечали в Кремле. Путин ранее призывал отменить этот декрет.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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