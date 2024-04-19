Лавров: Россия больше не будет прекращать боевые действия во время переговоров

По словам представителя Кремля, разработанный в 2022 г. в ходе переговоров в Стамбуле договор с Украиной мог бы стать базой для возобновления диалога. В то же время следует учитывать ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться, сказал Песков, имея в виду записанные в Конституцию РФ новые субъекты.