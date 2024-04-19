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Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года

Ведомости

Если конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Украины, то Киев может проиграть на поле боя уже к концу 2024 г. Такое заявление сделал директор ЦРУ США Уильям Бернс, выступая в Президентском центре имени Джорджа Буша-младшего в Далласе (штат Техас).

«Существует вполне реальный риск, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 г. или, по крайней мере, обеспечить [президенту РФ Владимиру] Путину такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», – сказал Бернс (цитата по Politico).

Директор ЦРУ указал на дефицит боеприпасов у Украины. По его словам, по этой причине ВСУ пришлось оставить один из населенных пунктов. В связи с этим Бернс призвал законодателей принять законопроект, включающий дополнительную помощь Украине.

17 апреля спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Согласно опубликованным документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.

Президент США Джо Байден заявил о готовности одобрить пакеты мер помощи Украине и Израилю в случае их принятия конгрессом.

Российские власти неоднократно критиковали помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о выделении порядка $61 млрд Украине является частью «излюбленной колониальной политики США».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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