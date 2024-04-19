Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года
Если конгресс США не одобрит дополнительное финансирование для Украины, то Киев может проиграть на поле боя уже к концу 2024 г. Такое заявление сделал директор ЦРУ США Уильям Бернс, выступая в Президентском центре имени Джорджа Буша-младшего в Далласе (штат Техас).
«Существует вполне реальный риск, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 г. или, по крайней мере, обеспечить [президенту РФ Владимиру] Путину такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», – сказал Бернс (цитата по Politico).
Директор ЦРУ указал на дефицит боеприпасов у Украины. По его словам, по этой причине ВСУ пришлось оставить один из населенных пунктов. В связи с этим Бернс призвал законодателей принять законопроект, включающий дополнительную помощь Украине.
17 апреля спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон сообщил, что законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля. Согласно опубликованным документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд. Из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Также законопроектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.
Президент США Джо Байден заявил о готовности одобрить пакеты мер помощи Украине и Израилю в случае их принятия конгрессом.
Российские власти неоднократно критиковали помощь Киеву со стороны Запада. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о выделении порядка $61 млрд Украине является частью «излюбленной колониальной политики США».