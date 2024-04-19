Директор ЦРУ допустил поражение Украины к концу 2024 года

«Существует вполне реальный риск, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 г. или, по крайней мере, обеспечить [президенту РФ Владимиру] Путину такое положение, когда он сможет, по сути, диктовать условия политического урегулирования», – сказал Бернс (цитата по Politico).