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В Кремле объяснили колониальной политикой проект о выделении США $61 млрд Киеву

Западная помощь не способна повлиять на исход ситуации на фронте, подчеркнули российские власти
Ведомости

Украина должна продолжать конфликт, обеспечивая прибыль американцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текст законопроекта о выделении Вашингтоном порядка $61 млрд Украине.

«Любые режимы обеспечивают ситуацию, когда значимая часть выделяемых средств остается в ВПК США. Потом выплачивается в виде налогов американскому государству. <...> Излюбленная колониальная политика США», – сказал Песков.

По его словам, выделение помощи не способно повлиять на исход ситуации на фронте, поскольку она далеко не благоприятна для Украины.

Законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля, говорил спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон. Согласно документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд – из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Кроме того, проектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.

Президент США Джо Байден, который ранее продвигал помощь Израилю, Украине и Тайваню единым пакетом, поддержал внесенные инициативы. В случае принятия документа американский лидер пообещал немедленно подписать закон.

«Чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – уточнил он в своем заявлении. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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