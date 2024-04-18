В Кремле объяснили колониальной политикой проект о выделении США $61 млрд Киеву

Законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля, говорил спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон. Согласно документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд – из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Кроме того, проектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.