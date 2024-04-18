В Кремле объяснили колониальной политикой проект о выделении США $61 млрд Киеву

В Кремле объяснили колониальной политикой проект о выделении США $61 млрд КиевуЗападная помощь не способна повлиять на исход ситуации на фронте, подчеркнули российские власти
Украина должна продолжать конфликт, обеспечивая прибыль американцам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текст законопроекта о выделении Вашингтоном порядка $61 млрд Украине.
«Любые режимы обеспечивают ситуацию, когда значимая часть выделяемых средств остается в ВПК США. Потом выплачивается в виде налогов американскому государству. <...> Излюбленная колониальная политика США», – сказал Песков.
По его словам, выделение помощи не способно повлиять на исход ситуации на фронте, поскольку она далеко не благоприятна для Украины.
Законопроекты о помощи Украине и Израилю рассмотрят в палате представителей США 20 апреля, говорил спикер нижней палаты конгресса республиканец Майк Джонсон. Согласно документам, Украине предлагается выделить финансовую помощь в размере $61 млрд – из них около $23 млрд пойдут на восполнение американских арсеналов. Кроме того, проектом предусмотрены поставки ракет большой дальности ATACMS.
Президент США Джо Байден, который ранее продвигал помощь Израилю, Украине и Тайваню единым пакетом, поддержал внесенные инициативы. В случае принятия документа американский лидер пообещал немедленно подписать закон.
«Чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей и не позволим Ирану или России добиться успеха», – уточнил он в своем заявлении.