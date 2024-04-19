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Суд отобрал 12 основных присяжных по уголовному делу Трампа

Ведомости

Суду удалось выбрать 12 членов основного состава коллегии присяжных в рамках уголовного дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Заседания будут проходить в нью-йоркском суде Манхэттена. Речь идет о разбирательстве вокруг возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого.

Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. 

После отбора основного состава присяжных суд также должен назначить запасных заседателей. Ранее один из членов коллегии уже попросил освободить его от этого статуса. Так, одна из женщин выразила сомнения в том, что факт ее участия в процессе сохранится в тайне, поскольку о ней была обнародована некая личная информация. Судья также освободил еще одного присяжного заседателя из-за заявления прокуроров о том, что он, возможно, не раскрыл прежних нарушений закона.

Ранее «Ведомости» писали, что Трамп 15 апреля стал первым руководителем страны в истории, который предстал в качестве обвиняемого по уголовному делу. Начавшееся разбирательство – единственное из четырех уголовных против него, которое будет слушаться по существу до президентских выборов в ноябре 2024 г. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».

Информацию о выплатах Дэниэлс за неразглашение информации впервые опубликовала газета The Wall Street Journal в 2018 г. В том же году Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в махинациях при финансировании избирательной кампании Трампа, банковском мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, что было связано со сделкой с порноактрисой. Затем Коэн стал сотрудничать со следствием и заявил, что выплаты ей были осуществлены по указанию Трампа. Однако тогда политик имел иммунитет от уголовного преследования как президент, и потому расследование против него началось в ноябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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