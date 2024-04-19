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Аналитики WP: Россия сможет вести боевые действия еще в течение двух лет

Ведомости

Россия нарастила военное производство и, вероятно, сможет продолжить боевые действия на Украине, по крайней мере, в течение следующих двух лет, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.

Издание отмечает, что такая оценка является «отрезвляющей» для Киева, который испытывает нехватку оружия и солдат и теряет позиции на поле боя.

Нарастить производство боеприпасов и военной техники в РФ удалось благодаря перестройке экономики на военный лад, пишет WP. Тому что российские войска перехватили инициативу на поле боя, способствовало и замедление предоставления Киеву военной помощи со стороны Запада.

Официальные лица США изначально полагали, что спецоперация на Украине серьезно ослабила вооруженные силы России, отмечает WP. Однако, как сообщил главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи, Россия демонстрируют растущую способность учиться и адаптироваться к боевым задачам как в тактическом, так и в технологическом плане.

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

В декабре прошлого года Путин заявил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели – «денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская специальная военная операция переросла в войну после того, как к украинской стороне конфликта присоединились западные страны. При этом он уточнил, что юридический статус спецоперации не поменялся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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