Аналитики WP: Россия сможет вести боевые действия еще в течение двух лет
Россия нарастила военное производство и, вероятно, сможет продолжить боевые действия на Украине, по крайней мере, в течение следующих двух лет, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на аналитиков.
Издание отмечает, что такая оценка является «отрезвляющей» для Киева, который испытывает нехватку оружия и солдат и теряет позиции на поле боя.
Нарастить производство боеприпасов и военной техники в РФ удалось благодаря перестройке экономики на военный лад, пишет WP. Тому что российские войска перехватили инициативу на поле боя, способствовало и замедление предоставления Киеву военной помощи со стороны Запада.
Официальные лица США изначально полагали, что спецоперация на Украине серьезно ослабила вооруженные силы России, отмечает WP. Однако, как сообщил главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи, Россия демонстрируют растущую способность учиться и адаптироваться к боевым задачам как в тактическом, так и в технологическом плане.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.
В декабре прошлого года Путин заявил, что спецоперация закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели – «денацификация Украины, демилитаризация, нейтральный статус».
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская специальная военная операция переросла в войну после того, как к украинской стороне конфликта присоединились западные страны. При этом он уточнил, что юридический статус спецоперации не поменялся.