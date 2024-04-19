Госсекретарь США заявил о поддержке создания Палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 20 января заявил о своем принципиальном несогласии с предложениями по урегулированию военного конфликта путем создания суверенного Палестинского государства. Он сказал, что не пойдет на компромисс в вопросе полного израильского контроля над безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан. До этого, 18 января, он заявлял, что донес до руководства США свою позицию против создания Палестинского государства как части любого послевоенного сценария.