Госсекретарь США заявил о поддержке создания Палестинского государства
США и другие страны «большой семерки» высказали единство в вопросе потенциального признания Палестинского государства. Об этом по итогам встречи глав МИД G7 сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, США согласны с заявлением G7 о том, что со временем признание Палестинского государства станет возможным.
«Пока что оно не наступило. Нам нужно заниматься дипломатией, делать трудную работу, чтобы собрать вместе стороны конфликта и страны региона и показать им, что их ждет лучшее будущее, если они пойдут по этому пути», – добавил госсекретарь США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 20 января заявил о своем принципиальном несогласии с предложениями по урегулированию военного конфликта путем создания суверенного Палестинского государства. Он сказал, что не пойдет на компромисс в вопросе полного израильского контроля над безопасностью на всей территории к западу от реки Иордан. До этого, 18 января, он заявлял, что донес до руководства США свою позицию против создания Палестинского государства как части любого послевоенного сценария.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в октябре 2023 г. заявил о необходимости создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Однако первоочередная задача, по мнению российского лидера, – остановить кровопролитие.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», число погибших с палестинской стороны уже превысило 33 000.