Путин снова заявил о необходимости создания независимого государства Палестины
Необходимо создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.
«Сейчас главное, все-таки, остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле», – подчеркнул российский президент.
По словам Путина, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров».
«Их целью должна стать реализация ооновской формулы "двух государств", предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем», – заявил президент.
Путин также высказался о планах подготовки наземной операции в Газе.
«Использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники – значит в тех же самых жилых застройках проводить эти операции – еще сложнее. Но и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – подчеркнул глава государства.
11 октября Путин заявил, что Россия всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. Президент РФ также отметил, что и в США, и в Израиле есть политики и эксперты, которые придерживаются аналогичной точки зрения. По его словам, преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров также выразил надежду на создание палестинского государства после завершения конфликта – на основе принципов, одобренных ООН.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.