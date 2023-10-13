Путин снова заявил о необходимости создания независимого государства Палестины

«Использование тяжелой техники в жилых районах – это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники – значит в тех же самых жилых застройках проводить эти операции – еще сложнее. Но и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – подчеркнул глава государства.