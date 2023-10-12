Лавров выразил надежду на создание палестинского государства после конфликта

«Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).