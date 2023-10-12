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Лавров выразил надежду на создание палестинского государства после конфликта

Ведомости

Москва надеется, что по окончании палестино-израильского конфликта в соответствии с решением Совета безопасности ООН будет создано суверенное государство Палестина. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

11 октября, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва всегда выступала за реализацию решения Совета безопасности ООН о создании независимого палестинского государства. По его словам, важно решать социально-экономические вопросы, но преодолеть проблему «в целом» невозможно без решения «фундаментальных политических вопросов», в том числе без создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

По последним данным, число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек. В частности, ранее Минздрав палестины сообщил, что число погибших почти достигло 1200 человек, пострадавших – 5600. В то же время израильская сторона сообщает о 1300 погибших и 3300 пострадавших. Среди жертв были четыре гражданина России, у которых было также гражданство Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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