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В НАТО обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

Ведомости

В НАТО обеспокоены принятием в первом чтении законопроекта об иноагентах в Грузии, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

«НАТО обеспокоена принятым в Тбилиси в первом чтении законопроектом. Для Грузии, стремящейся к вступлению в НАТО, важно иметь основу для свободы СМИ и участия гражданского общества», – заявил он.

Коломина отметил, что данный законопроект не способствует евроатлантической интеграции Грузии.

Ранее 18 апреля пресс-секретарь американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта об «иностранном влиянии». Миллер также напомнил про заявление Евросоюза о том, что принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути к ЕС.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.

На фоне рассмотрения законопроекта в Грузии проходят протесты. 17 апреля демонстранты полностью заблокировали проспект Руставели, на котором находится здание парламента Грузии.

В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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