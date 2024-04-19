В НАТО обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.