В НАТО обеспокоены грузинским законопроектом об иноагентах
В НАТО обеспокоены принятием в первом чтении законопроекта об иноагентах в Грузии, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
«НАТО обеспокоена принятым в Тбилиси в первом чтении законопроектом. Для Грузии, стремящейся к вступлению в НАТО, важно иметь основу для свободы СМИ и участия гражданского общества», – заявил он.
Коломина отметил, что данный законопроект не способствует евроатлантической интеграции Грузии.
Ранее 18 апреля пресс-секретарь американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта об «иностранном влиянии». Миллер также напомнил про заявление Евросоюза о том, что принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути к ЕС.
17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.
На фоне рассмотрения законопроекта в Грузии проходят протесты. 17 апреля демонстранты полностью заблокировали проспект Руставели, на котором находится здание парламента Грузии.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).