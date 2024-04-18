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В госдепе выразили разочарование решением Грузии по закону об иноагентах

Ведомости

В США серьезно разочарованы решением грузинского парламента о дальнейшем продвижении законопроекта об «иностранном влиянии». Об этом заявил пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер.

Миллер напомнил про заявление Евросоюза о том, что принятие этого закона может поставить под угрозу прогресс Грузии на пути к ЕС.

«Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам и призываем Грузию не принимать закон, который идет вразрез с желанием подавляющего большинства грузинских граждан – желанием полностью интегрироваться в ЕС», – говорится в заявлении Миллера.

В госдепе считают, что в случае принятия предлагаемый закон может ограничить свободу выражения мнений, подвергнуть стигматизации организации, которые предоставляют преимущества гражданам Грузии, и помешать независимым медиаорганизациям, работающим над предоставлением грузинам доступа к высококачественной информации.

«Мы призываем все стороны защищать право на мирные собрания», – добавил Миллер.

17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иноагентах. Инициатива разработана правящей партией «Грузинская мечта», ее поддержали 83 депутата, ни один не выступил против. Депутаты от оппозиции покинули зал перед стартом голосования в знак протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала закон «российским» и заявила, что наложит на него вето.

На фоне рассмотрения законопроекта в Грузии проходят протесты. 17 апреля демонстранты полностью заблокировали проспект Руставели, на котором находится здание парламента Грузии.

В Кремле заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA). 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что любая страна, которая хочет стать суверенной, должна принять закон об иностранных агентах, противники же такой инициативы действуют в интересах другого государства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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