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Кремль: закон об иногентах в Грузии не следует называть «российским»

Ведомости

Резонансный законопроект об иностранных агентах в Грузии не следует называть «российским». Подобные меры в той или иной степени принимают все страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что первыми начали следить за своей «внутриполитической гигиеной» США, которые придумали закон FARA. И именно они ввели эту практику.

«То, что этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений – то вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии. Они, наверняка, идут извне», – уверен Песков.

По его словам, желание Грузии обезопасить свою внутреннюю политику нельзя объяснить «неким влиянием России», это не так.

3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» во второй раз внесла в парламент законопроект об иноагентах. Единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Прошлая попытка принять инициативу весной 2023 г. провалилась из-за вспыхнувших протестов в Тбилиси. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.

Новые протесты начались 15 апреля. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. В тот же день грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в осознанном провоцировании ситуации в связи с законом об иноагентах. По ее мнению, это является «российской стратегией дестабилизации».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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