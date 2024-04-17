Кремль: закон об иногентах в Грузии не следует называть «российским»
Резонансный законопроект об иностранных агентах в Грузии не следует называть «российским». Подобные меры в той или иной степени принимают все страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что первыми начали следить за своей «внутриполитической гигиеной» США, которые придумали закон FARA. И именно они ввели эту практику.
«То, что этот внутриполитический процесс пытаются использовать как инструмент для провоцирования антироссийских настроений – то вряд ли эти импульсы подаются изнутри Грузии. Они, наверняка, идут извне», – уверен Песков.
По его словам, желание Грузии обезопасить свою внутреннюю политику нельзя объяснить «неким влиянием России», это не так.
3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» во второй раз внесла в парламент законопроект об иноагентах. Единственным отличием текста законопроекта от прошлогодней версии стало изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Прошлая попытка принять инициативу весной 2023 г. провалилась из-за вспыхнувших протестов в Тбилиси. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.
Новые протесты начались 15 апреля. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. В тот же день грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в осознанном провоцировании ситуации в связи с законом об иноагентах. По ее мнению, это является «российской стратегией дестабилизации».