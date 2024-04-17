Кремль: закон об иногентах в Грузии не следует называть «российским»

Новые протесты начались 15 апреля. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ. В тот же день грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в осознанном провоцировании ситуации в связи с законом об иноагентах. По ее мнению, это является «российской стратегией дестабилизации».