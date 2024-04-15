Грузинские депутаты устроили драку при обсуждении законопроекта об иноагентах
Грузинские депутаты подрались в ходе рассмотрения резонансного законопроекта об иностранных агентах. Трансляция заседания велась на сайте парламента Грузии.
Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили с кулаками напал на исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе во время его выступления за трибуной. Затем к драке присоединились другие депутаты и сайт парламента прервал трансляцию.
3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах. По словам Мдинарадзе, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».
5 апреля грузинская оппозиция зарегистрировала альтернативный законопроект об иностранных агентах, направленный на «снижение российского влияния». Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность для юридических и физических лиц, которые, по версии депутатов партии «За Грузию», якобы пытаются изменить цели внешней политики, определенные конституцией Грузии, в интересах России. Предлагается также отслеживать влияние и других государств.
Прошлая попытка принять инициативу провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Акции протеста начались в начале марта 2023 г. на фоне принятия законопроекта в первом чтении. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. 10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста.