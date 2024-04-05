Оппозиция Грузии зарегистрировала альтернативный законопроект об иноагентах

В российском законодательстве присутствует закон о статусе иностранного агента. Он был внесен вместе в поправками в закон о некоммерческих организациях (НКО) в 2012 г. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.