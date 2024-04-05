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Оппозиция Грузии зарегистрировала альтернативный законопроект об иноагентах

Это стало ответом на внесение проекта об иностранном влиянии правящей партией
Ведомости

Грузинская оппозиция зарегистрировала альтернативный законопроект об иностранных агентах, направленный на «снижение российского влияния» в стране. Об этом сообщило издание NewsGeorgia.

Законопроектом под названием «О защите от влияния государства-оккупанта – Российской Федерации» предлагается установить уголовную ответственность для юридических и физических лиц, которые, по версии депутатов партии «За Грузию», якобы пытаются изменить цели внешней политики, определенные конституцией Грузии, в интересах России.

Парламентарии предлагают отслеживать влияние и других государств. Это может затронуть те страны, которые, по заявлению депутатов, не признают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

3 апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект об иноагентах. По словам исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Руководитель пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер 5 апреля заявил, что Вашингтон обеспокоен повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах. В США считают, что мера в случае ее принятия негативно отразится на процессе вступления страны в ЕС. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также призвало власти Грузии отозвать законопроект из парламента.

Прошлая попытка принять инициативу провалилась в результате вспыхнувших протестов в Тбилиси. Акции протеста начались в начале марта 2023 г. на фоне принятия законопроекта в первом чтении. Документ предполагал присвоение статуса агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.

10 марта того же года парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против инициативы выступили 35 депутатов, один – поддержал. Всего на сессии присутствовали 112 из 150 парламентариев.

В российском законодательстве присутствует закон о статусе иностранного агента. Он был внесен вместе в поправками в закон о некоммерческих организациях (НКО) в 2012 г. Признавать иноагентами СМИ стали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности.

11 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, были внесены 15 февраля большинством депутатов Госдумы (не подписались под ними депутаты фракции «Новые люди»).

5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об эффективности закона о запрете рекламы для иноагентов. Он добавил, что за несколько дней с момента принятия инициативы Госдумой некоторые иноагенты уже объявили о закрытии проекта, а другие сократили штат своих редакций.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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