В Кремле прокомментировали реакцию грузинской оппозиции на закон об иноагентах

«Безусловно, Грузия – это наш сосед. И, конечно, в наших интересах –стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии. Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это «русским проектом», – объяснил Песков.