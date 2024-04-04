В Кремле прокомментировали реакцию грузинской оппозиции на закон об иноагентах
Практически все страны на данный момент борются с агентами иностранных государств, это нормальная практика, а не «русский проект». Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал реакцию грузинской оппозиции на внесение законопроекта об иноагентах.
«Безусловно, Грузия – это наш сосед. И, конечно, в наших интересах –стабильность и предсказуемость ситуации в Грузии. Мы действительно видим достаточно острую и резкую реакцию оппозиции на такие планы. Но здесь просто нужно, наверное, более активно объяснять абсурдность считать это «русским проектом», – объяснил Песков.
Представитель Кремля отметил, что страной, которая первой ввела систему борьбы с иностранными агентами, были США. По его словам, сейчас практически все государства борются с теми, кто является агентами иностранных государств, получают деньги или находятся под влиянием иностранных государств.
«Это уже, по сути, общемировая практика. Ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику. Это нормальная практика», – резюмировал пресс-секретарь президента.
3 апреля стало известно, что правящая партия «Грузинская мечта» планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах. Исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе объяснил, что документ предусматривает, чтобы организации, которые получают зарубежное финансирование, обнародовали ежегодные финансовые отчеты. За нарушение предусмотрены финансовые санкции.
10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом. Акции протеста начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии. Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.