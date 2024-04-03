В парламент Грузии повторно внесут законопроект об иноагентах

В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом. Акции протест начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии. Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.