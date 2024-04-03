В парламент Грузии повторно внесут законопроект об иноагентах
Правящая партия «Грузинская мечта» планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах, рассказал на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает агентство «Sputnik Грузия».
По его словам, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Мдинарадзе обратил внимание, что документ предусматривает, чтобы организации, которые получают зарубежное финансирование, обнародовали ежегодные финансовые отчеты. За нарушение предусмотрены финансовые санкции, уточнил секретарь.
«Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом», – заключил Мдинарадзе.
Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.
10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против инициативы выступили 35 депутатов, один – поддержал. Всего на сессии присутствовали 112 из 150 парламентариев.
В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом. Акции протест начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии. Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.
В ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.