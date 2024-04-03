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В парламент Грузии повторно внесут законопроект об иноагентах

Ведомости

Правящая партия «Грузинская мечта» планирует вновь внести в парламент законопроект об иностранных агентах, рассказал на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, передает агентство «Sputnik Грузия».

По его словам, текст законопроекта будет почти таким же, как и в прошлом году. Единственным отличием станет изменение термина «агент иностранного влияния» на «организация, проводящая интересы иностранной силы». Мдинарадзе обратил внимание, что документ предусматривает, чтобы организации, которые получают зарубежное финансирование, обнародовали ежегодные финансовые отчеты. За нарушение предусмотрены финансовые санкции, уточнил секретарь.

«Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом», – заключил Мдинарадзе.

Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.

10 марта 2023 г. парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против инициативы выступили 35 депутатов, один – поддержал. Всего на сессии присутствовали 112 из 150 парламентариев.

В этот же день в Тбилиси завершилась акция протеста после отзыва законопроекта об иностранных агентах парламентом. Акции протест начались в начале марта на фоне принятия в первом чтении законопроекта об иностранном влиянии. Согласно ему, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа.

В ходе протестов полиция применяла для разгона водометы и слезоточивый газ. По данным МВД страны, всего было задержано 133 участника акций, которые позже были освобождены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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