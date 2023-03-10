Парламент Грузии отклонил законопроект об иноагентах

Российские власти обратили внимание, что аналогичный закон (FARA) действует в США с 1938 г. В Кремле отметили, что один из вариантов грузинского законопроекта был похож на американский, и сообщили, что Москва не имеет отношения к этой инициативе. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с отказом от закона об иноагентах Грузия «лишилась шанса на суверенитет».