Газета
Политика

Парламент Грузии отклонил законопроект об иноагентах

Ведомости

Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Против инициативы выступили 35 депутатов, один — поддержал. Всего на сессии присутствовали 112 из 150 парламентариев.

Кроме того, сегодня, 10 марта, парламент прекратил рассмотрение второго законопроекта «О регистрации иностранных агентов» — «американской» версии. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что документ отозвали его авторы.

Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. Во втором документе говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам.

7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом в первом чтении, что вызвало акции протеста в Тбилиси. Беспорядки продолжались в грузинской столице 8 и 9 марта, несмотря на решение отозвать законопроект из парламента.

Инициативу ранее раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она поддержала протестующих и пообещала наложить на него вето. Негативно к законопроекту отнеслись в ЕС и США. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, инициатива противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. В госдепе не исключили введения санкций против Грузии в случае принятия закона и заявили, что проект об иноагентах был «вдохновлен Кремлем»..

Российские власти обратили внимание, что аналогичный закон (FARA) действует в США с 1938 г. В Кремле отметили, что один из вариантов грузинского законопроекта был похож на американский, и сообщили, что Москва не имеет отношения к этой инициативе. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с отказом от закона об иноагентах Грузия «лишилась шанса на суверенитет».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных