Парламент Грузии отклонил законопроект об иноагентах
Парламент Грузии во втором чтении отклонил законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.
Против инициативы выступили 35 депутатов, один — поддержал. Всего на сессии присутствовали 112 из 150 парламентариев.
Кроме того, сегодня, 10 марта, парламент прекратил рассмотрение второго законопроекта «О регистрации иностранных агентов» — «американской» версии. Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что документ отозвали его авторы.
Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. Во втором документе говорится о присвоении этого статуса не только СМИ и организациям, но и физическим лицам.
7 марта законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был принят парламентом в первом чтении, что вызвало акции протеста в Тбилиси. Беспорядки продолжались в грузинской столице 8 и 9 марта, несмотря на решение отозвать законопроект из парламента.
Инициативу ранее раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она поддержала протестующих и пообещала наложить на него вето. Негативно к законопроекту отнеслись в ЕС и США. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, инициатива противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. В госдепе не исключили введения санкций против Грузии в случае принятия закона и заявили, что проект об иноагентах был «вдохновлен Кремлем»..
Российские власти обратили внимание, что аналогичный закон (FARA) действует в США с 1938 г. В Кремле отметили, что один из вариантов грузинского законопроекта был похож на американский, и сообщили, что Москва не имеет отношения к этой инициативе. Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с отказом от закона об иноагентах Грузия «лишилась шанса на суверенитет».