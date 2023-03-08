Боррель: принятие Грузией закона об иноагентах противоречит цели вступления в ЕС
В случае принятия Грузией закона об иноагентах для отношений Тбилиси и Евросоюза могут наступить серьезные последствия, документ противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в блок, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
7 марта грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». На фоне голосования в Тбилиси прошли акции протеста. Боррель в своем заявлении, которое опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS), называет принятие законопроекта «очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа». По его мнению, документ в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и СМИ, для многих граждан Грузии это будет иметь негативные последствия.
«Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений», – говорится в заявлении.
ЕС призывает Тбилиси «поддержать свою приверженность продвижению демократии, верховенства закона и прав человека и напоминает о праве людей на мирный протест», подчеркнул Боррель.
В 7 марта в Тбилиси на фоне принятия законопроекта об иноагентах прошли акции протеста, в ходе которых начались столкновения полиции и протестующих. Граждане выступили против принятия одного из вариантов законопроекта об иноагентах, который внесла близкая к правящей партии группа депутатов. «За» законопроект проголосовали 76 грузинских парламентариев, «против» – 13 (всего в парламенте 139 депутатов). По проекту людей и организации смогут регистрировать как «агентов иностранного влияния», если их доходы более чем на 20% получены из-за рубежа.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих. По ее словам, законопроект якобы принимается «под диктовку Москвы», а сама она намерена наложить на него «вето».
В феврале 2023 г. члены движения «Сила народа» (группа депутатов, которые в 2022 г. вышли из правящей «Грузинской мечты», но входят в парламентское большинство) внесли в парламент два законопроекта об иноагентах – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов».
Первый вариант (именно он одобрен 7 марта, в Грузии его сравнивают с российским законодательством об иноагентах) предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа. Они должны пройти обязательную регистрацию, а в случае отказа могут быть оштрафованы, кроме того, в отношении них может быть начато расследование минюстом страны.
Второй, более жесткий вариант, условно называется «американским» из-за близости к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA, принят в США в 1938 г.). По нему статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения чреваты не только административным, но и уголовным наказанием: физическим лицам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Его внесли в парламент после того, как оппозиция раскритиковала первый законопроект. Эти два варианта, как пишут в грузинской прессе, направлены против деятельности западных НКО и связанных с ними лиц в стране.
Третий вариант законопроекта внесен в грузинский парламент уже 1 марта 2023 г., его авторы – члены оппозиционной партии «За Грузию». Как поясняют авторы законопроекта, в этом документе, в отличие от двух других вариантов, речь идет именно о противодействии влиянию Москвы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Борреля о несовместимости закона с ценностями ЕС. «Теперь понятно, почему США ещё не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года», – написала она в своем Telegram-канале.