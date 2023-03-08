Боррель: принятие Грузией закона об иноагентах противоречит цели вступления в ЕС

Второй, более жесткий вариант, условно называется «американским» из-за близости к Закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA, принят в США в 1938 г.). По нему статус иноагента предусмотрен не только для СМИ и неправительственных организаций, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения чреваты не только административным, но и уголовным наказанием: физическим лицам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Его внесли в парламент после того, как оппозиция раскритиковала первый законопроект. Эти два варианта, как пишут в грузинской прессе, направлены против деятельности западных НКО и связанных с ними лиц в стране.