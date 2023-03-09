Песков исключил, что закон об иноагентах в Грузии был «вдохновлен Кремлем»
В Кремле заявили, что законопроект об иностранных агентах, который был внесен в парламент Грузии, не был вдохновлен аналогичным законом в России.
«Кремль здесь абсолютно ни при чем. <...> Первопроходцами здесь стали в конце 1930-х г. США, если я правильно помню. Даже один из вариантов законопроекта (в Грузии. – Прим. “Ведомостей”) тоже, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон в США», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что второй вариант проекта закона менее похож на аналогичный американский закон, «он был гораздо мягче по своей сути». «Но ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения», – заверил он.
8 марта представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что закон об иноагентах был «вдохновлен Кремлем». По словам Прайса, такая инициатива не совместима с «ясным желанием европейской интеграции со стороны грузинского народа и его демократического развития».
Два проекта «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов» были внесены в грузинский парламент в феврале. Согласно первому варианту проекта, предлагается присваивать статус агентов иностранного влияния юридическим неправительственным организациям и СМИ, если более 20% их дохода поступает из-за рубежа. В документе второго говорится о внесении в этот статус не только СМИ и организации, но и физических лиц.
После принятия законопроекта в первом чтении в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. Сотрудники органов использовали слезоточивый газ и водометы при разгоне демонстрантов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отменить свои встречи в США для обращения к населению, где раскритиковала проект и пообещала наложить на него «вето». 9 марта парламент отозвал документ законопроекта.