Песков исключил, что закон об иноагентах в Грузии был «вдохновлен Кремлем»

«Кремль здесь абсолютно ни при чем. <...> Первопроходцами здесь стали в конце 1930-х г. США, если я правильно помню. Даже один из вариантов законопроекта (в Грузии. – Прим. “Ведомостей”) тоже, если мы правильно понимаем, очень сильно был похож на аналогичный закон в США», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.