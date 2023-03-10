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Володин: отказ Грузии от закона об иноагентах лишил ее шанса на суверенитет

Ведомости

Грузинский закон об иноагентах неприемлем для США, поскольку его принятие обеспечит Грузии суверенность. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Володина, любое государство, не согласное с правилами, которые диктует Вашингтон, рискует получить у себя «цветную революцию». Он также отметил три ключевые рычага давления США: финансовый, военный и «мягкую силу». Последний заключается в финансировании оппозиции.

Спикер Госдумы отметил, что принятие закона позволило бы грузинским властям контролировать перечисляемые из-за рубежа средства для оппозиции, СМИ и общественных организаций, «формирующих антигрузинскую повестку». Однако из-за акций протеста Тбилиси был вынужден «подчиниться не воле народа, а США», заключил Володин.

Он напомнил, что Россия выступает за многополярный мир и невмешательство во внутренние дела других стран. В связи с этим Володин пожелал Грузии «состояться как суверенное государство». 

На фоне принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах с 7 марта в Тбилиси начались акции протеста. Законопроект раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили, пообещав наложить на него вето. 9 марта документ был отозван из парламента Грузии. Несмотря на это, оппозиция пообещала продолжить акции протеста.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что инициатива «несовместима с ценностями и стандартами ЕС», а также противоречит стремлению Грузии вступить в ЕС. В госдепе США заявили, что грузинский закон об иноагентах был «вдохновлен Кремлем». В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет отношения к инициативе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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