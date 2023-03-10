Володин: отказ Грузии от закона об иноагентах лишил ее шанса на суверенитет

«Законопроект об иноагентах, рассматриваемый в парламенте Грузии, был неприемлем для США. Он ограничивал влияние Вашингтона на внутриполитическую жизнь страны. Со снятием его с рассмотрения в парламенте Грузия лишилась шанса на суверенитет», — написал он в своем Telegram-канале.